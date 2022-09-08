ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Enkeltbilde av produkt
  • Emballasjebilde
  • Enkeltbilde av produkt
  • Emballasjebilde

Utgått

Billader

DLP2520/00

Dobbel USB-billader

Lad mobiltelefonen og nettbrettet i full hastighet samtidig, slik at du kan få maksimal kraft på kort tid i bilen. Den verdifulle enheten din får smart beskyttelse mot skader. Totalt 3,1 A med maks. 15,5 W utgangseffekt.

Se alle fordeler

Maks. 15,5 W utgangseffekt

Dobbel USB-billader

  • 2 USB-ladeporter

To USB-porter lader to enheter samtidig

To USB-porter lader to enheter samtidig

Lad fra 12 V-uttaket i en bil

Den kompakte laderen kan kobles til et 12 V-uttak i en bil, og det kobler til enheten for enkel og praktisk lading på veien.

Kompatibel med nettbrett, smarttelefoner og de fleste USB-enheter

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta kampanjekommunikasjon – basert på preferanser og forbrukeratferd – om produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer fra Philips. Du kan enkelt avslutte abonnementet når som helst.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.