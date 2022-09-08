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Utgått
DLP2520/00
Dobbel USB-billader
Lad mobiltelefonen og nettbrettet i full hastighet samtidig, slik at du kan få maksimal kraft på kort tid i bilen. Den verdifulle enheten din får smart beskyttelse mot skader. Totalt 3,1 A med maks. 15,5 W utgangseffekt.
2 USB-ladeporter
To USB-porter lader to enheter samtidig
Den kompakte laderen kan kobles til et 12 V-uttak i en bil, og det kobler til enheten for enkel og praktisk lading på veien.
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