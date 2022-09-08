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  • Kraftig strømbank
  • Kraftig strømbank

USB-strømbank

DLP1930CW/00

Kraftig strømbank

Ha strøm uansett hvor og når du trenger det med 30 000 mAh stor kapasitet for opptil mer enn 1 full lading. 3 USB-porter med USB-A og USB-C. Hurtiglading av enheten med USB-C PD3.0 maks. 20 W eller USB-A-port med QC3/0 maks. 18 W utgangseffekt.

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med en bærbar strømforsyning

Kraftig strømbank

  • 30 000mAh

  • USB A- og USB C-ladeporter

  • QC 3.0 og PD

  • Hvit

Fungerer overalt – glimrende når du ikke er i nærheten av en strømkilde

Til og med når du ikke er i nærheten av en vegg- eller billader, kan du lade opp enhetens batteri med den praktiske batteripakken. Den intelligente batteripakken gir strøm først, slik at du kan fjerne pakken etter bruk og fremdeles ha et fullt batteri på enheten.

Lade opp enhetene dine flere ganger på farten

Denne bærbare strømkilden gir deg ekstra strøm for mer enn to oppladinger på farten. Ta den med deg når du reiser for å ha ekstra strøm når du trenger det.

LCD-skjerm for strømindikasjon

LCD-skjerm for strømindikasjon

Tekniske spesifikasjoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.