Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
DLP1930CW/00
Kraftig strømbank
Ha strøm uansett hvor og når du trenger det med 30 000 mAh stor kapasitet for opptil mer enn 1 full lading. 3 USB-porter med USB-A og USB-C. Hurtiglading av enheten med USB-C PD3.0 maks. 20 W eller USB-A-port med QC3/0 maks. 18 W utgangseffekt.
30 000mAh
USB A- og USB C-ladeporter
QC 3.0 og PD
Hvit
Til og med når du ikke er i nærheten av en vegg- eller billader, kan du lade opp enhetens batteri med den praktiske batteripakken. Den intelligente batteripakken gir strøm først, slik at du kan fjerne pakken etter bruk og fremdeles ha et fullt batteri på enheten.
Denne bærbare strømkilden gir deg ekstra strøm for mer enn to oppladinger på farten. Ta den med deg når du reiser for å ha ekstra strøm når du trenger det.
LCD-skjerm for strømindikasjon
Anmeldelser