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  • Kraftig strømbank
  • Kraftig strømbank

USB-strømbank

DLP1930CB/00

Kraftig strømbank

Ha strøm uansett hvor og når du trenger det med 30 000 mAh stor kapasitet for opptil mer enn 1 full lading. 3 USB-porter med USB-A og USB-C. Hurtiglading av enheten med USB-C PD3.0 maks. 20 W eller USB-A-port med QC3/0 maks. 18 W utgangseffekt.

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med en bærbar strømforsyning

Kraftig strømbank

  • 30 000mAh

  • USB A- og USB C-ladeporter

  • QC 3.0 og PD

  • Svart

LCD-skjerm for strømindikasjon

LCD-skjerm for strømindikasjon

Lading med programmerbar USB-C-strømforsyning (PPS)

PPS (Programmable Power Supply, programmerbar strømforsyning) er en standard for hurtigladingsteknologi for USB-C-enheter. Denne teknologien justerer spenningen og strømmen i sanntid, avhengig av enhetens ladestatus, og mater den med maksimal effekt. En smart måte å redusere ladetiden på.

Smart beskyttelse mot overoppheting, overspenning og overstrøm

Smart beskyttelse mot overoppheting, overspenning og overstrøm

Tekniske spesifikasjoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
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