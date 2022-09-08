Kraftig strømbank

Ha strøm uansett hvor og når du trenger det med 30 000 mAh stor kapasitet for opptil mer enn 1 full lading. 3 USB-porter med USB-A og USB-C. Hurtiglading av enheten med USB-C PD3.0 maks. 20 W eller USB-A-port med QC3/0 maks. 18 W utgangseffekt.