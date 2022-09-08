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DLP1930CB/00
Kraftig strømbank
Ha strøm uansett hvor og når du trenger det med 30 000 mAh stor kapasitet for opptil mer enn 1 full lading. 3 USB-porter med USB-A og USB-C. Hurtiglading av enheten med USB-C PD3.0 maks. 20 W eller USB-A-port med QC3/0 maks. 18 W utgangseffekt.
30 000mAh
USB A- og USB C-ladeporter
QC 3.0 og PD
Svart
LCD-skjerm for strømindikasjon
PPS (Programmable Power Supply, programmerbar strømforsyning) er en standard for hurtigladingsteknologi for USB-C-enheter. Denne teknologien justerer spenningen og strømmen i sanntid, avhengig av enhetens ladestatus, og mater den med maksimal effekt. En smart måte å redusere ladetiden på.
Smart beskyttelse mot overoppheting, overspenning og overstrøm
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