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USB-strømbank

DLP1810CW/00

Slank og kraftig strømbank

Stor kapasitet på 10 000 mAh med sikkert Li-polymer-batteri. Nå har du en enkel løsning når telefonen går tom for batteri. USB-C 3 A-hurtiglading og to USB-A for å lade den nyeste enheten.

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med en bærbar strømforsyning

Slank og kraftig strømbank

  • 10,000 mAh

  • USB A- og USB C-ladeporter

  • Li-polymer-batteri

  • Hvit

LED-strømindikator

Det diskrete LED-lyset lyser svakt, slik at du med et raskt blikk kan se at enheten er slått på.

Smart beskyttelse mot overoppheting, overspenning og overstrøm

Smart beskyttelse mot overoppheting, overspenning og overstrøm

Tekniske spesifikasjoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
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