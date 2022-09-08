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DLP1810CW/00
Slank og kraftig strømbank
Stor kapasitet på 10 000 mAh med sikkert Li-polymer-batteri. Nå har du en enkel løsning når telefonen går tom for batteri. USB-C 3 A-hurtiglading og to USB-A for å lade den nyeste enheten.
10,000 mAh
USB A- og USB C-ladeporter
Li-polymer-batteri
Hvit
Det diskrete LED-lyset lyser svakt, slik at du med et raskt blikk kan se at enheten er slått på.
Smart beskyttelse mot overoppheting, overspenning og overstrøm
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