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Utgått
DLN1774/10
Ultratynn veske
Denne slanke, harde vesken kombinerer styrke med letthet for en holdbar iPad-beskyttelse som er lett å ha med seg på farten. Den harde plasten beskytter baksiden og kantene på enheten, samtidig som du har full tilgang til kontrollene.
for iPad 2
Åpningene i denne vesken gir god tilgang til alle kontroller og dokkingkontakten. På den måten kan du bruke enheten mens den er beskyttet i vesken.
Dette skallet er laget av robust polykarbon slik at det gir god og gjennomsiktig beskyttelse for enheten.
Denne vesken er laget av et slitesterkt materiale som er spesiallaget for å passe perfekt til enheten. Det er raskt og enkelt å ta på vesken, og den gir et beskyttende lag rundt enheten.