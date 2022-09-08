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Utgått

Hard veske

DLN1774/10

Ultratynn veske

Denne slanke, harde vesken kombinerer styrke med letthet for en holdbar iPad-beskyttelse som er lett å ha med seg på farten. Den harde plasten beskytter baksiden og kantene på enheten, samtidig som du har full tilgang til kontrollene.

Se alle fordeler

for strømlinjeformet beskyttelse

Ultratynn veske

  • for iPad 2

Tilgang til alle kontroller og dokkingkontakt

Åpningene i denne vesken gir god tilgang til alle kontroller og dokkingkontakten. På den måten kan du bruke enheten mens den er beskyttet i vesken.

Krystallklart polykarbonskall

Dette skallet er laget av robust polykarbon slik at det gir god og gjennomsiktig beskyttelse for enheten.

Rask og enkel beskyttelse med et klikk

Denne vesken er laget av et slitesterkt materiale som er spesiallaget for å passe perfekt til enheten. Det er raskt og enkelt å ta på vesken, og den gir et beskyttende lag rundt enheten.

Tekniske spesifikasjoner

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