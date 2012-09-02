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Fri frakt fra 1000 NOK
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Utgått
iPad-veske som er lett å bære
Med Slim Folder med tre lag kan du enkelt bære iPad med deg overalt. Den slanke utformingen har skum med luftceller som er støtdempende, og en støpt konstruksjon for ekstra styrke. Den lofrie innsiden forhindrer riper og rengjør enheten.
for iPad 2
Denne vesken er designet for å beskytte enheten din – med stil.
Denne vesken er utviklet for å gi mer beskyttelse med minimal polstring, slik at du enkelt kan bære med deg enheten i sekken for å få beskyttelse på farten.
Den praktiske og stilige designen passer hvor som helst og kan tas med overalt.