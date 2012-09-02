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Utgått

Slim Folder-veske

DLN1762/10

5

| (1) Omtale | 100% anbefaler dette produktet

iPad-veske som er lett å bære

Med Slim Folder med tre lag kan du enkelt bære iPad med deg overalt. Den slanke utformingen har skum med luftceller som er støtdempende, og en støpt konstruksjon for ekstra styrke. Den lofrie innsiden forhindrer riper og rengjør enheten.

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med tre beskyttelseslag

iPad-veske som er lett å bære

  • for iPad 2

Enkel, stilig design

Denne vesken er designet for å beskytte enheten din – med stil.

Slank design som enkelt passer i sekken

Denne vesken er utviklet for å gi mer beskyttelse med minimal polstring, slik at du enkelt kan bære med deg enheten i sekken for å få beskyttelse på farten.

Praktisk og stilig design

Den praktiske og stilige designen passer hvor som helst og kan tas med overalt.

Tekniske spesifikasjoner

Håndbøker og dokumentasjon

Lokalisert reklamebrosjyre

  • PDF fil, 596.9 kB
  • 3 December 2023

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