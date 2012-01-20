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Utgått
DLN1761/10
Forbedret beskyttelse av iPad
Du kan bruke hylsen med tre lag som en frittstående bæreveske for iPad, eller du kan utnytte den stilige utformingen og legge den i vesken. Et slitesterkt ytterlag, et skumlag i midten med luftceller og en lofri innside gir fullstendig beskyttelse av iPad.
for iPad 2
Denne vesken er designet for å beskytte enheten din – med stil.
Denne vesken er utviklet for å gi mer beskyttelse med minimal polstring, slik at du enkelt kan bære med deg enheten i sekken for å få beskyttelse på farten.
Den praktiske og stilige designen passer hvor som helst og kan tas med overalt.