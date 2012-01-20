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Utgått

Hylse

DLN1761/10

4

| (1) Omtale

Forbedret beskyttelse av iPad

Du kan bruke hylsen med tre lag som en frittstående bæreveske for iPad, eller du kan utnytte den stilige utformingen og legge den i vesken. Et slitesterkt ytterlag, et skumlag i midten med luftceller og en lofri innside gir fullstendig beskyttelse av iPad.

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med slank konstruksjon med tre lag

Forbedret beskyttelse av iPad

  • for iPad 2

Enkel, stilig design

Denne vesken er designet for å beskytte enheten din – med stil.

Slank design som enkelt passer i sekken

Denne vesken er utviklet for å gi mer beskyttelse med minimal polstring, slik at du enkelt kan bære med deg enheten i sekken for å få beskyttelse på farten.

Praktisk og stilig design

Den praktiske og stilige designen passer hvor som helst og kan tas med overalt.

Tekniske spesifikasjoner

Håndbøker og dokumentasjon

Lokalisert reklamebrosjyre

  • PDF fil, 1003.8 kB
  • 20 November 2023

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