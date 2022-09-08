Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
DLN1717/10
Veske med forbedret design og et komfortabelt grep
Denne gummivesken, som er utformet for å forbedre grepet uansett om du leser i portrettmodus eller spiller i landskapsmodus, gir beskyttelse til hoveddelen, hjørnene og fremsiden på din iPad. Med interne kanaler for å motvirke støt
for iPad
Denne vesken er laget av myk silikon som gir et gripelag på spilleren, samtidig som den også beskytter enheten mot normal slitasje.
Materialet i denne vesken legges rundt fra baksiden til fremsiden, noe som gir beskyttelse til hjørnene og enhetens overflate.
Gled deg over full iPad-funksjonalitet med beskyttelse i vesken med åpninger for strøm/dvalebryteren, dokkingtilkoblingen og høyttaleren.