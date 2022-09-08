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Utgått

Grip-veske

DLN1717/10

Veske med forbedret design og et komfortabelt grep

Denne gummivesken, som er utformet for å forbedre grepet uansett om du leser i portrettmodus eller spiller i landskapsmodus, gir beskyttelse til hoveddelen, hjørnene og fremsiden på din iPad. Med interne kanaler for å motvirke støt

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uansett hvordan du holder din iPad

Veske med forbedret design og et komfortabelt grep

  • for iPad

Silikon gir grep og beskyttelse

Denne vesken er laget av myk silikon som gir et gripelag på spilleren, samtidig som den også beskytter enheten mot normal slitasje.

Beskyttelse som legges rundt hjørnene og overflaten

Materialet i denne vesken legges rundt fra baksiden til fremsiden, noe som gir beskyttelse til hjørnene og enhetens overflate.

Full iPad-funksjonalitet med beskyttelse

Gled deg over full iPad-funksjonalitet med beskyttelse i vesken med åpninger for strøm/dvalebryteren, dokkingtilkoblingen og høyttaleren.

Tekniske spesifikasjoner

Håndbøker og dokumentasjon

Lokalisert reklamebrosjyre

  • PDF fil, 423.6 kB
  • 21 November 2023

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