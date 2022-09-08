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Utgått
DLK5528C/00
USB-C 3.1 Hub utvid til 5-porters Mini-HUB
En allsidig USB-C 3.1 utvides til fem porter :USB-C PD3.0, HDMI 4K, 3 USB-A 3.0 kontakt med 5 Gbps overføringshastighet. Type-C maks. 100 W utgangseffekt. USB-A maks. 17 W utgangseffekt.
USB 3.1 Type-C
USB 3.0
PD3.0
Flere USB-C- og USB-A-porter gjør at du kan utvide MacBook / MacBook Pro eller andre USB-C-aktiverte enheter til å koble til alle USB-enheter du trenger mens du lader via USB-C-laderen.
HDMI er en direkte digital forbindelse som kan overføre både digital HD-video og digital flerkanalerslyd. Ved å eliminere konverteringen til analoge signaler får du perfekt bilde- og lydkvalitet, helt uten støy. HDMI er fullstendig bakoverkompatibelt med DVI.
Støtter høy overføringshastighet med 5 Gbps for USB 3.0
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