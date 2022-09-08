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Utgått

USB C Hub

DLK5527C/00

USB-C 3.1 Hub utvid til 4-porters Mini-HUB

En allsidig USB-C 3.1 utvides til en fire-porters hub: inkluderer USB-A 3.0, USB-C-ladeporter,

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USB-C 3.1 Hub utvid til 4-porters Mini-HUB

  • USB 3.1 Type-C

  • USB 3.0

Støtter USB 3.0-dataoverføring

Støtter høy overføringshastighet med 5 Gbps for USB 3.0

Støtter USB 2.0-dataoverføring

Støtter USB 2.0 høyhastighets 480 Mbps dataoverføringshastighet

USB 3.0-nedoverkompatibel

Støtter USB 3.0-superhastighetsoverføring på 5 Gbps, nedoverkompatibel til USB 2.0-overføringshastighet på 480 Mbps.

Tekniske spesifikasjoner

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