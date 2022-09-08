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Utgått
DLK5527C/00
USB-C 3.1 Hub utvid til 4-porters Mini-HUB
En allsidig USB-C 3.1 utvides til en fire-porters hub: inkluderer USB-A 3.0, USB-C-ladeporter,
USB 3.1 Type-C
USB 3.0
Støtter høy overføringshastighet med 5 Gbps for USB 3.0
Støtter USB 2.0 høyhastighets 480 Mbps dataoverføringshastighet
Støtter USB 3.0-superhastighetsoverføring på 5 Gbps, nedoverkompatibel til USB 2.0-overføringshastighet på 480 Mbps.
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