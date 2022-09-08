ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Enkeltbilde av produkt
  • Emballasjebilde
  • Enkeltbilde av produkt
  • Emballasjebilde

Utgått

Bil- og bordmontering

DLK3532Q/00

Bilbrakett med trådløs QI-lading

Fest mobiltelefonen og tilpassbar arm som kan dreies og vippes.

Se alle fordeler

Det er enkelt å feste telefonen

Bilbrakett med trådløs QI-lading

  • 10 W

  • Trådløs Qi-lading

Monteringssystem for dashbord

Dette monteringssystemet kan festes på luftventilen i bilen. På den måten kan du feste og plassere enheten for enklest mulig tilgang på veien.

Rask 10 W trådløs lading

For en ladeytelse på 10 W kreves en hurtiglader. Den identifiserer ladestandarden til veggladeren eller strømlinjen for å gi raskere automatisk lading.

For enkel montering og fjerning av enkeltenheter

To engangsarmer for enkel montering og fjerning av enheter med én hånd

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta kampanjekommunikasjon – basert på preferanser og forbrukeratferd – om produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer fra Philips. Du kan enkelt avslutte abonnementet når som helst.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.