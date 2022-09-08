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Utgått
DLK3532Q/00
Bilbrakett med trådløs QI-lading
Fest mobiltelefonen og tilpassbar arm som kan dreies og vippes.
10 W
Trådløs Qi-lading
Dette monteringssystemet kan festes på luftventilen i bilen. På den måten kan du feste og plassere enheten for enklest mulig tilgang på veien.
For en ladeytelse på 10 W kreves en hurtiglader. Den identifiserer ladestandarden til veggladeren eller strømlinjen for å gi raskere automatisk lading.
To engangsarmer for enkel montering og fjerning av enheter med én hånd
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