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  • Førsteklasses USB-C-til-USB-C-kabel
  • Førsteklasses USB-C-til-USB-C-kabel
  • Førsteklasses USB-C-til-USB-C-kabel
  • Førsteklasses USB-C-til-USB-C-kabel

USB-C til USB-C

DLC4561CB/00

Førsteklasses USB-C-til-USB-C-kabel

Premium-kabel med en lengde på 2 meter for ekstra fleksibilitet ved lading av USB-C-aktiverte enheter. Støtter 65 watt bærbar lading med GaN-vegglader,

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Førsteklasses USB-C-til-USB-C-kabel

  • Synkroniser og lad

  • 2 m

  • Svart

USB-type-C-kontakt for hurtiglading

USB-type-C-kontakt for hurtiglading med de nyeste type C-kompatible enhetene

Fleksibel og slitesterk kabeldesign

Plastomsluttet kabeldesign for ekstra slitestyrke og robusthet.

Støtter USB 2.0-dataoverføring

Støtter USB 2.0 høyhastighets 480 Mbps dataoverføringshastighet

Tekniske spesifikasjoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.