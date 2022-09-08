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DLC4561CB/00
Førsteklasses USB-C-til-USB-C-kabel
Premium-kabel med en lengde på 2 meter for ekstra fleksibilitet ved lading av USB-C-aktiverte enheter. Støtter 65 watt bærbar lading med GaN-vegglader,
Synkroniser og lad
2 m
Svart
USB-type-C-kontakt for hurtiglading med de nyeste type C-kompatible enhetene
Plastomsluttet kabeldesign for ekstra slitestyrke og robusthet.
Støtter USB 2.0 høyhastighets 480 Mbps dataoverføringshastighet
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