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Utgått

Hi-Fi-komponentanlegg

DCM713/12

4.7

| (7) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Lidenskap for lyd

Spill av musikk og lad opp iPhone/iPod med Hi-Fi-komponentanlegget fra Philips. Førsteklasses høyttalere i svart, høyglanset utførelse med aluminiumskabinett gir en følelse av stil, mens domediskanthøyttalere gir detaljert og naturlig lyd.

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Gled deg over Hi-Fi-musikk

Lidenskap for lyd

  • dokking for iPhone/iPod

  • Dome diskanthøyttaler

  • 100 W

100 W RMS total utgangseffekt

100 W RMS total utgangseffekt

Dette anlegget har en total utgangseffekt på 100 W RMS. RMS står for Root Mean Square, som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller den elektriske effekten som overføres fra en lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør hvilken lydeffekt som genereres. Jo høyere wattforbruket er, desto bedre lydeffekt kommer ut av høyttaleren.

Dome diskanthøyttaler for detaljert og naturlig lyd

Dome diskanthøyttalere gjengir klart høye og mellomtonefrekvenser som forbedrer den generelle lydklarheten fra høyttalerne. De gir en harmonisk, uforvrengt og klar lyd med detaljert stemmeklarhet og rene toner i instrumentene som balanserer den totale lyden når de kombineres med subwoofere.

Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.

Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.

Finn den kanalen du vil forhåndsinnstille, trykk på og hold nede knappen for forhåndsinnstilling for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du raskt tilgang til favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.7

av 5

7

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

08/05/2012

Deutschland

Deutschland

Ein hochwertiges Radio mit sehr guten Lautsprechern

Von mir und Personen die das Gerät gesehen haben, wurde der herausragende Klavierlack der Lautsprecher sehr positiv beurteilt. Kaufanreiz war der sehr gut zugängliche USB Anschluss. Der Klang der Lautsprecher ist tadellos.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DCM713 Component micro Hi-Fi system

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DCM713 Component micro Hi-Fi system

16/10/2011

France

France

Super son pour une si petite chaine hi-fi

Très satisfait de cette mini chaîne, qui m'a surprise par la qualité du son et la puissance malgré de si petits volumes. La fouction loudness est un plus.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DCM713 Chaîne Hi-Fi

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DCM713 Chaîne Hi-Fi

16/10/2011

France

France

Super son pour une si petite chaine hi-fi

Très satisfait de cette mini chaîne, qui m'a surprise par la qualité du son et la puissance malgré de si petits volumes. La fouction loudness est un plus.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DCM713 Chaîne Hi-Fi

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DCM713 Chaîne Hi-Fi

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  • Tips om sunn livsstil.
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