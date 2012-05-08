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Utgått
Lidenskap for lyd
Spill av musikk og lad opp iPhone/iPod med Hi-Fi-komponentanlegget fra Philips. Førsteklasses høyttalere i svart, høyglanset utførelse med aluminiumskabinett gir en følelse av stil, mens domediskanthøyttalere gir detaljert og naturlig lyd.
dokking for iPhone/iPod
Dome diskanthøyttaler
100 W
Dette anlegget har en total utgangseffekt på 100 W RMS. RMS står for Root Mean Square, som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller den elektriske effekten som overføres fra en lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør hvilken lydeffekt som genereres. Jo høyere wattforbruket er, desto bedre lydeffekt kommer ut av høyttaleren.
Dome diskanthøyttalere gjengir klart høye og mellomtonefrekvenser som forbedrer den generelle lydklarheten fra høyttalerne. De gir en harmonisk, uforvrengt og klar lyd med detaljert stemmeklarhet og rene toner i instrumentene som balanserer den totale lyden når de kombineres med subwoofere.
Finn den kanalen du vil forhåndsinnstille, trykk på og hold nede knappen for forhåndsinnstilling for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du raskt tilgang til favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.
4.7
av 5
7
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Logist
08/05/2012
Deutschland
Ein hochwertiges Radio mit sehr guten Lautsprechern
Von mir und Personen die das Gerät gesehen haben, wurde der herausragende Klavierlack der Lautsprecher sehr positiv beurteilt. Kaufanreiz war der sehr gut zugängliche USB Anschluss. Der Klang der Lautsprecher ist tadellos.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM713 Component micro Hi-Fi system
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM713 Component micro Hi-Fi system
joril
16/10/2011
France
Super son pour une si petite chaine hi-fi
Très satisfait de cette mini chaîne, qui m'a surprise par la qualité du son et la puissance malgré de si petits volumes. La fouction loudness est un plus.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM713 Chaîne Hi-Fi
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM713 Chaîne Hi-Fi
Guidra
16/10/2011
France
Super son pour une si petite chaine hi-fi
Très satisfait de cette mini chaîne, qui m'a surprise par la qualité du son et la puissance malgré de si petits volumes. La fouction loudness est un plus.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM713 Chaîne Hi-Fi
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM713 Chaîne Hi-Fi