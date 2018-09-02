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Utgått
Nyt iPod-musikken høyt med flott lyd
Det ultrastilige dokkingunderholdningssystemet fra Philips, DC570, fyller alle rom med favorittmusikken fra iPoden din. Det er elegant designet for å oppta minimalt med plass, og det slanke systemet gir utrolig kraftig Hi-Fi-lyd fra den innebygde subwooferen.
RMS står for Root Mean Square, som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller den elektriske effekten som overføres fra en lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør hvilken lydeffekt som genereres. Forsterkere begrenses av den elektriske energien de kan forsterke, og høyttalere begrenses av den elektriske energien de kan gjøre om til lydenergi uten å forvrenge lydsignalet. Jo høyere wattforbruket er, desto bedre lydeffekt kommer ut av høyttalerne.
4.7
av 5
11
Anmeldelser
89%
anbefaler dette produktet
DKanmelder
02/09/2018
Danmark
Ekstrem god højtaler der spiller sublimt godt og højt
Bedste højtaler med dette tidsløse design. Philips er bare godt.
Denne omtalen gjelder DC570 docking-underholdningssystem
Denne omtalen gjelder DC570 docking-underholdningssystem
Ushio
18/08/2019
España
Buen sonido y buen diseño
Sonido potente y envolvente. Diseño actual, cómodo para poner en cualquier sitio. Solo se echa de menos una opción de bluetooth
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DC570 sistema docking
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DC570 sistema docking
rubinha
07/11/2012
España
Increíble
Desde mi punto de vista, relación calidad/precio inmejorable. Gran calidad de sonido. Diseño perfecto.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DC570 sistema docking
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DC570 sistema docking