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Utgått

underholdningssystem med dokkingstasjon

DC570/12

4.7

| (11) Anmeldelser | 89% anbefaler dette produktet

Nyt iPod-musikken høyt med flott lyd

Det ultrastilige dokkingunderholdningssystemet fra Philips, DC570, fyller alle rom med favorittmusikken fra iPoden din. Det er elegant designet for å oppta minimalt med plass, og det slanke systemet gir utrolig kraftig Hi-Fi-lyd fra den innebygde subwooferen.

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med tårnhøyttaler

Nyt iPod-musikken høyt med flott lyd

Kraftig Hi-Fi-lyd som fyller rommet

Kraftig Hi-Fi-lyd som fyller rommet

2.1-system med en innebygd subwoofer

100 W RMS total utgangseffekt

100 W RMS total utgangseffekt

RMS står for Root Mean Square, som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller den elektriske effekten som overføres fra en lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør hvilken lydeffekt som genereres. Forsterkere begrenses av den elektriske energien de kan forsterke, og høyttalere begrenses av den elektriske energien de kan gjøre om til lydenergi uten å forvrenge lydsignalet. Jo høyere wattforbruket er, desto bedre lydeffekt kommer ut av høyttalerne.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.7

av 5

11

Anmeldelser

89%

anbefaler dette produktet

2
1

02/09/2018

Danmark

Danmark

Ekstrem god højtaler der spiller sublimt godt og højt

Bedste højtaler med dette tidsløse design. Philips er bare godt.

Denne omtalen gjelder DC570 docking-underholdningssystem

Denne omtalen gjelder DC570 docking-underholdningssystem

18/08/2019

España

España

Buen sonido y buen diseño

Sonido potente y envolvente. Diseño actual, cómodo para poner en cualquier sitio. Solo se echa de menos una opción de bluetooth

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DC570 sistema docking

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DC570 sistema docking

07/11/2012

España

España

Increíble

Desde mi punto de vista, relación calidad/precio inmejorable. Gran calidad de sonido. Diseño perfecto.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DC570 sistema docking

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DC570 sistema docking

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