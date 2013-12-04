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Utgått

HD-videokamera

CAM300BL/00

4

| (1) Omtale | 100% anbefaler dette produktet

Film og del de spesielle øyeblikkene på en enkel måte

Det er enkelt å ta full HD-videoer og bilder med dette ESee-videokameraet CAM300. Berøringsskjermen på 3" gir deg intuitiv kontroll, mens funksjonene for umiddelbar redigering og et raskt inntrykk gjør at du kan dele det du vil med én gang på TV og Internett.

Se alle fordeler

Med berøringsskjermkontroll

Film og del de spesielle øyeblikkene på en enkel måte

Direktetilkoblingen til TV via HDMI gjør at du kan se videoene dine i HD

Direktetilkoblingen til TV via HDMI gjør at du kan se videoene dine i HD

Opptak i to formater for Full HD-format og e-postvennlig format

Opptak i to formater for Full HD-format og e-postvennlig format

Videoer i Full HD er flotte å se på HD-TV-er. Men hvis du vil sende videoen på e-post eller dele den på Internett, må den store HD-filen komprimeres og konverteres til et e-postvennlig format. Videokameraet tar seg av det problemet ved å ta opp i to formater. Du kan slå på funksjonen slik at videoene tas opp i to formater samtidig – Full HD-format (1080p) og e-postvennlig QWVGA-format (240p). På denne måten får du full glede av videoene på HD-TV-en, og du får et format som du øyeblikkelig kan dele elektronisk.

Ta opp klarere og mer stabile videoer med avansert antiristing

Ta opp klarere og mer stabile videoer med avansert antiristing

Med avansert antiristing kan du ta opp flotte videoer som du alltid vil være stolt over å dele. Gyrosensorer som er utstyrt med avanserte algoritmer, sørger for stabile videoer uten forvrengning. Sensorene måler avstanden mellom bakken og kameralinsen, og utfører de nødvendige korrigeringene når videokameraet ikke står stødig. Med denne avanserte teknologien får du bilder uten uklarheter hver gang, og du kan forevige de beste øyeblikkene i livet på fantastiske filmer.

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Anmeldelser

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4.0

av 5

1

Omtale

100%

anbefaler dette produktet

5
3
2
1

04/12/2013

España

España

Muy buen producto

Perfecta vídeo cámara, compacta, de facil manejo y poco peso.La puedes llevar a cualquier parte .Muy buenas fotos e imágenes!!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CAM300BL Videocámara de alta definición

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CAM300BL Videocámara de alta definición

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