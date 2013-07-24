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Utgått
Dra ganske enkelt øyeblikkene over til TVen eller Internett
Med Philips ESee CAM200 er det enkelt å ta opp videoer eller ta bilder, og det er enklere enn noen gang å dele. Dra med hånden på berøringsskjermen på 3" for å dele bildene på TVen eller Internett – umiddelbart og trådløst.
Ta opp og nyt filmer i Full HD-kvalitet (Full HD 1080p). "1080" viser til skjermoppløsningen i forhold til antallet horisontale linjer på skjermen. Bokstaven p står for Progressive Scan, eller den sekvensielle visningen av linjer i hvert enkeltbilde. 1080p gir deg en videokvalitet som er overlegen sammenlignet med den som finnes på vanlige mobiltelefoner og digitalkameraer. I tillegg bruker videokameraet samme videoformat som Blu-ray-spillere og -plater – H.264. Dette avanserte formatet sørger for suveren HD-bildekvalitet, slik at du kan kose deg med krystallklare minner på film.
Med avansert antiristing kan du ta opp flotte videoer som du alltid vil være stolt over å dele. Gyrosensorer som er utstyrt med avanserte algoritmer, sørger for stabile videoer uten forvrengning. Sensorene måler avstanden mellom bakken og kameralinsen, og utfører de nødvendige korrigeringene når videokameraet ikke står stødig. Med denne avanserte teknologien får du bilder uten uklarheter hver gang, og du kan forevige de beste øyeblikkene i livet på fantastiske filmer.
Videokameraet har innebygd Wi-Fi, som lar deg dele bilder og videoer på et øyeblikk – uten en datamaskin og uten ledninger. Videokameraet kobler trådløst til Philips SimplyShare-enheter og DLNA-kompatible TVer, Blu-ray-spillere, nettverksmediespillere, hjemmekinoanlegg og fotorammer, og lar deg nyte favorittøyeblikkene dine på en større skjerm. Du kan også laste opp bildene og opptakene til Internett-områder, med brukervennlige innebygde apper for Facebook, Twitter, YouTube og Picassa. Philips ESee gjør deling virkelig enkelt.
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3.6
av 5
5
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produktet
salar
24/07/2013
United Kingdom
miracle
i like this product . it`s design is great and taking videos with these powerful lens is brillian
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CAM200WH HD camcorder
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CAM200WH HD camcorder
wirobe
20/10/2012
Nederland
makelijk mee te nemen
Klein en handig apparaat, accu gaat langer mee dan bij de functies de mobile telefoon kan bieden. Gaat ook makkelijk overzetten naar pc en tv
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CAM200WH HD-camcorder
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CAM200WH HD-camcorder
rene12
16/08/2012
Italia
ottimo prodotto
facile da utilizzare e buona qualita' immagine. Facile anche la connesione in rete per spedire foto e video.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CAM200WH Videocamera HD
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CAM200WH Videocamera HD