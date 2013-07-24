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Utgått

HD-videokamera

CAM200WH/00

3.6

| (5) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produktet

Dra ganske enkelt øyeblikkene over til TVen eller Internett

Med Philips ESee CAM200 er det enkelt å ta opp videoer eller ta bilder, og det er enklere enn noen gang å dele. Dra med hånden på berøringsskjermen på 3" for å dele bildene på TVen eller Internett – umiddelbart og trådløst.

Se alle fordeler

via innebygd Wi-Fi

Dra ganske enkelt øyeblikkene over til TVen eller Internett

Gjenopplev øyeblikkene med flotte detaljer med videoer i Full HD

Gjenopplev øyeblikkene med flotte detaljer med videoer i Full HD

Ta opp og nyt filmer i Full HD-kvalitet (Full HD 1080p). "1080" viser til skjermoppløsningen i forhold til antallet horisontale linjer på skjermen. Bokstaven p står for Progressive Scan, eller den sekvensielle visningen av linjer i hvert enkeltbilde. 1080p gir deg en videokvalitet som er overlegen sammenlignet med den som finnes på vanlige mobiltelefoner og digitalkameraer. I tillegg bruker videokameraet samme videoformat som Blu-ray-spillere og -plater – H.264. Dette avanserte formatet sørger for suveren HD-bildekvalitet, slik at du kan kose deg med krystallklare minner på film.

Ta opp klarere og mer stabile videoer med avansert antiristing

Ta opp klarere og mer stabile videoer med avansert antiristing

Med avansert antiristing kan du ta opp flotte videoer som du alltid vil være stolt over å dele. Gyrosensorer som er utstyrt med avanserte algoritmer, sørger for stabile videoer uten forvrengning. Sensorene måler avstanden mellom bakken og kameralinsen, og utfører de nødvendige korrigeringene når videokameraet ikke står stødig. Med denne avanserte teknologien får du bilder uten uklarheter hver gang, og du kan forevige de beste øyeblikkene i livet på fantastiske filmer.

Innebygd Wi-Fi for deling uten ledninger eller PC

Videokameraet har innebygd Wi-Fi, som lar deg dele bilder og videoer på et øyeblikk – uten en datamaskin og uten ledninger. Videokameraet kobler trådløst til Philips SimplyShare-enheter og DLNA-kompatible TVer, Blu-ray-spillere, nettverksmediespillere, hjemmekinoanlegg og fotorammer, og lar deg nyte favorittøyeblikkene dine på en større skjerm. Du kan også laste opp bildene og opptakene til Internett-områder, med brukervennlige innebygde apper for Facebook, Twitter, YouTube og Picassa. Philips ESee gjør deling virkelig enkelt.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.6

av 5

5

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produktet

1

24/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

miracle

i like this product . it`s design is great and taking videos with these powerful lens is brillian

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CAM200WH HD camcorder

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CAM200WH HD camcorder

20/10/2012

Nederland

Nederland

makelijk mee te nemen

Klein en handig apparaat, accu gaat langer mee dan bij de functies de mobile telefoon kan bieden. Gaat ook makkelijk overzetten naar pc en tv

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CAM200WH HD-camcorder

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CAM200WH HD-camcorder

16/08/2012

Italia

Italia

ottimo prodotto

facile da utilizzare e buona qualita' immagine. Facile anche la connesione in rete per spedire foto e video.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CAM200WH Videocamera HD

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CAM200WH Videocamera HD

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