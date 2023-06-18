Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Dra ganske enkelt øyeblikkene over til TVen eller Internett
Med Philips ESee CAM200 er det enkelt å ta opp videoer eller ta bilder, og det er enklere enn noen gang å dele. Dra med hånden på berøringsskjermen på 3" for å dele bildene på TVen eller Internett – umiddelbart og trådløst.
Du kan kringkaste begivenheter direkte med Esee-videokameraet, og dele alt som skjer, når det skjer. Alt du trenger å gjøre, er å koble deg til en Wi-Fi-tilkobling og velge Go Live. Det du tar opp, deles da på webområdet UStream hvor venner og familie kan se på, uansett hvor de befinner seg. La de du er glad i ta del i opplevelsene dine, og del alle de beste øyeblikkene i livet, når de skjer.
5.0
av 5
1
Omtale
100%
anbefaler dette produktet
Fredoche 59.
18/06/2023
France
Caméra HD CAM200BLPhilips
Super matériel,de Bonne qualité,avec un prix abordable.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CAM200BL HD camcorder
Bruksdato 2022-12-18
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CAM200BL HD camcorder
Bruksdato 2022-12-18