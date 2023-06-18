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Utgått

HD-videokamera

CAM200BL/00

5

| (1) Omtale | 100% anbefaler dette produktet

Dra ganske enkelt øyeblikkene over til TVen eller Internett

Med Philips ESee CAM200 er det enkelt å ta opp videoer eller ta bilder, og det er enklere enn noen gang å dele. Dra med hånden på berøringsskjermen på 3" for å dele bildene på TVen eller Internett – umiddelbart og trådløst.

Se alle fordeler

via innebygd Wi-Fi

Dra ganske enkelt øyeblikkene over til TVen eller Internett

Gjør det direkte for trådløs kringkasting av video til webområder via UStream

Gjør det direkte for trådløs kringkasting av video til webområder via UStream

Du kan kringkaste begivenheter direkte med Esee-videokameraet, og dele alt som skjer, når det skjer. Alt du trenger å gjøre, er å koble deg til en Wi-Fi-tilkobling og velge Go Live. Det du tar opp, deles da på webområdet UStream hvor venner og familie kan se på, uansett hvor de befinner seg. La de du er glad i ta del i opplevelsene dine, og del alle de beste øyeblikkene i livet, når de skjer.

Med ekstra lang batterilevetid kan du ta opp mer

Oppløsning på opptil 10 megapiksler for bilder av høy kvalitet

Oppløsning på opptil 10 megapiksler for bilder av høy kvalitet

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Anmeldelser

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5.0

av 5

1

Omtale

100%

anbefaler dette produktet

4
3
2
1

18/06/2023

France

France

Caméra HD CAM200BLPhilips

Super matériel,de Bonne qualité,avec un prix abordable.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CAM200BL HD camcorder

Bruksdato 2022-12-18

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CAM200BL HD camcorder

Bruksdato 2022-12-18

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