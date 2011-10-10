Rask deling per e-post eller publisering på Facebook/YouTube

Med den innebygde Windows-programvaren er det enkelt å publisere filmer på webområder som YouTube, Facebook, Twitter og Vimeo. Mac-brukere kan enkelt organisere, redigere og dele med iMovie fra iLife. Med en avansert komprimeringsteknikk kan HD-videoformatet (H.264) som brukes i Philips-videokameraer, generere mindre filer enn vanlige videokameraer, digitale kameraer og mobiltelefoner, uten at videokvalitet går tapt. Dermed kan du dele dem raskere. Disse filene kan også brukes av andre programmer, for eksempel iPhoto og Windows Movie Maker.