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Utgått
Film og del de spesielle øyeblikkene på en enkel måte
Ta opp flotte videoer i Full HD, og få dem perfekte ved hjelp av ESee-videokameraets utmerkede antiristingsteknologi. Opptak i to formater gjør det mulig med både HD-format og e-postvennlig format, slik at du kan dele videoer på TVen opptil fire ganger så raskt.
Med den innebygde Windows-programvaren er det enkelt å publisere filmer på webområder som YouTube, Facebook, Twitter og Vimeo. Mac-brukere kan enkelt organisere, redigere og dele med iMovie fra iLife. Med en avansert komprimeringsteknikk kan HD-videoformatet (H.264) som brukes i Philips-videokameraer, generere mindre filer enn vanlige videokameraer, digitale kameraer og mobiltelefoner, uten at videokvalitet går tapt. Dermed kan du dele dem raskere. Disse filene kan også brukes av andre programmer, for eksempel iPhoto og Windows Movie Maker.
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4.5
av 5
6
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
StephanieBrandes
10/10/2011
Deutschland
Sehr gut für unterwegs
Ich bin begeistert von der kleinen Kamera und der Qualität der Bilder. Auf jeden Fall muss man aber gleich eien Micro-SD Karte kaufen, sonst kann man nicht gleich losfilmen. Natürlich ersetzt sie nicht eine gut Kamera, wenn man bestimmte Anlässe filmen will, aber für unterwegs, um kurze Aufnahmen zu machen, ist diese Kamera ideal. Auch Fotos werden gut.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CAM110RD HD-Camcorder
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CAM110RD HD-Camcorder
02/01/2012
Nederland
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CAM110RD HD-camcorder
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CAM110RD HD-camcorder
Maarten10
31/12/2011
Nederland
Zeer goede koop !
Fijne, handzame camera. Ziet er gelikt uit ! Super beeldkwaliteit. Door kleine formaat, makkelijk overal mee naartoe te nemen. Aanrader! Jammer alleen dat je deze camera in de winkel haast niet tegenkomt, en alleen via online-shops kunt kopen. Ben er ook toevallig achter gekomen dat Philips deze camera maakte.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CAM110RD HD-camcorder
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CAM110RD HD-camcorder