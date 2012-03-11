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Utgått
CAM110BU/00
Film og del de spesielle øyeblikkene på en enkel måte
Ta opp flotte videoer i Full HD, og få dem perfekte ved hjelp av ESee-videokameraets utmerkede antiristingsteknologi. Opptak i to formater gjør det mulig med både HD-format og e-postvennlig format, slik at du kan dele videoer på TVen opptil fire ganger så raskt.
Med den innebygde Windows-programvaren er det enkelt å publisere filmer på webområder som YouTube, Facebook, Twitter og Vimeo. Mac-brukere kan enkelt organisere, redigere og dele med iMovie fra iLife. Med en avansert komprimeringsteknikk kan HD-videoformatet (H.264) som brukes i Philips-videokameraer, generere mindre filer enn vanlige videokameraer, digitale kameraer og mobiltelefoner, uten at videokvalitet går tapt. Dermed kan du dele dem raskere. Disse filene kan også brukes av andre programmer, for eksempel iPhoto og Windows Movie Maker.
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3.4
av 5
82
Anmeldelser
Hajo3816
11/03/2012
Deutschland
Philips CAM110BU/00
Super Camcorder mit dem Preis angemessenem Bild und Video Qualität. Einziger Nachteil den ich bisher bemerkt habe: Der Autofocus ist mitunter etwas Übereifrig. Dies macht die gute Bildqualität mitunter durch unschärfe etwas zunichte. Mein Tip an Phillips: Mach ein Firmware Update bei dem man über das Menü den Autofocus auf Fixfocus schalten kann (z.B. 3m bis Unendlich). Dies wäre auch bei schlechten Lichtbedinungen oder wenig Kontrast sehr hilfreich. Dann würde ich die Cam uneingeschränkt weiterempfehlen !!!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
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Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CAM110BU HD-Camcorder
HGL005
05/06/2012
Nederland
Prima product zoals bedoeld voor eenvoudi gebruik
Gemakkelijk in gebruik. Handig om film op te slaan op computer. Makkelijk draagbaar en ziet er prima uit!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
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Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CAM110BU HD-camcorder
rijkste
21/05/2012
Nederland
heel goed en handig ding
Goed product en zelfs Familie leden aan geraden en hebben zelfs aangeschaft
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CAM110BU HD-camcorder
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CAM110BU HD-camcorder