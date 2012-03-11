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Utgått

HD-videokamera

CAM110BU/00

3.4

| (82) Anmeldelser

Film og del de spesielle øyeblikkene på en enkel måte

Ta opp flotte videoer i Full HD, og få dem perfekte ved hjelp av ESee-videokameraets utmerkede antiristingsteknologi. Opptak i to formater gjør det mulig med både HD-format og e-postvennlig format, slik at du kan dele videoer på TVen opptil fire ganger så raskt.

Se alle fordeler

Med avansert antiristing

Film og del de spesielle øyeblikkene på en enkel måte

Rask deling per e-post eller publisering på Facebook/YouTube

Rask deling per e-post eller publisering på Facebook/YouTube

Med den innebygde Windows-programvaren er det enkelt å publisere filmer på webområder som YouTube, Facebook, Twitter og Vimeo. Mac-brukere kan enkelt organisere, redigere og dele med iMovie fra iLife. Med en avansert komprimeringsteknikk kan HD-videoformatet (H.264) som brukes i Philips-videokameraer, generere mindre filer enn vanlige videokameraer, digitale kameraer og mobiltelefoner, uten at videokvalitet går tapt. Dermed kan du dele dem raskere. Disse filene kan også brukes av andre programmer, for eksempel iPhoto og Windows Movie Maker.

Direktetilkoblingen til TV via HDMI gjør at du kan se videoene dine i HD

Direktetilkoblingen til TV via HDMI gjør at du kan se videoene dine i HD

Den integrerte USB-kontakten gjør tilkoblingen til PC/Mac enkel

Den integrerte USB-kontakten gjør tilkoblingen til PC/Mac enkel

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.4

av 5

82

Anmeldelser

11/03/2012

Deutschland

Deutschland

Philips CAM110BU/00

Super Camcorder mit dem Preis angemessenem Bild und Video Qualität. Einziger Nachteil den ich bisher bemerkt habe: Der Autofocus ist mitunter etwas Übereifrig. Dies macht die gute Bildqualität mitunter durch unschärfe etwas zunichte. Mein Tip an Phillips: Mach ein Firmware Update bei dem man über das Menü den Autofocus auf Fixfocus schalten kann (z.B. 3m bis Unendlich). Dies wäre auch bei schlechten Lichtbedinungen oder wenig Kontrast sehr hilfreich. Dann würde ich die Cam uneingeschränkt weiterempfehlen !!!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CAM110BU HD-Camcorder

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CAM110BU HD-Camcorder

05/06/2012

Nederland

Nederland

Prima product zoals bedoeld voor eenvoudi gebruik

Gemakkelijk in gebruik. Handig om film op te slaan op computer. Makkelijk draagbaar en ziet er prima uit!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CAM110BU HD-camcorder

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CAM110BU HD-camcorder

21/05/2012

Nederland

Nederland

heel goed en handig ding

Goed product en zelfs Familie leden aan geraden en hebben zelfs aangeschaft

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CAM110BU HD-camcorder

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CAM110BU HD-camcorder

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