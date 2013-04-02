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Utgått

HD-videokamera

CAM102SB/00

3.6

| (5) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produktet

Film og del de spesielle øyeblikkene på en enkel måte

ESee-videokameraet CAM102 gir deg krystallklare bilder – med opptak i Full HD. Ta opp videoer ved å trykke på en knapp, og del dem umiddelbart på TV eller over Internett. Kobles enkelt til enheter med integrert USB-kontakt.

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Gjenopplev øyeblikkene i HD

Film og del de spesielle øyeblikkene på en enkel måte

microSD-kortsporet gir deg opptil 32 GB med 16-timers HD-video

microSD-kortsporet gir deg opptil 32 GB med 16-timers HD-video

Nå kan du ta opp så mye du vil med Philips-videokameraets microSD-kortspor. microSD-kortene er små, men har stor lagringskapasitet og lagrer alle videoene og bildene dine på en trygg måte. Fordi det er så lite, er det ikke noe problem å pakke med seg et par ekstra. Kortsporet i videokameraet tar alle universelle microSD-kort, slik at du kan utvide minnet opptil 32 GB, noe som gir 16 timer HD-video. Det er bare å klikke i vei.

Filmredigeringsprogramvare for tilpasning av videoer

Gjenopplev øyeblikkene med flotte detaljer med videoer i Full HD

Gjenopplev øyeblikkene med flotte detaljer med videoer i Full HD

Ta opp og nyt filmer i Full HD-kvalitet (Full HD 1080p). "1080" viser til skjermoppløsningen i forhold til antallet horisontale linjer på skjermen. Bokstaven p står for Progressive Scan, eller den sekvensielle visningen av linjer i hvert enkeltbilde. 1080p gir deg en videokvalitet som er overlegen sammenlignet med den som finnes på vanlige mobiltelefoner og digitalkameraer. I tillegg bruker videokameraet samme videoformat som Blu-ray-spillere og -plater – H.264. Dette avanserte formatet sørger for suveren HD-bildekvalitet, slik at du kan kose deg med krystallklare minner på film.

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Anmeldelser

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3.6

av 5

5

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produktet

1

02/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Very nice and easy to use :)

This pocket cam is very nice and easy to use in any situations. Nice and handly design, god qualtiy on movies and images. Smartly devices.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CAM102SB HD camcorder

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CAM102SB HD camcorder

01/09/2013

Italia

Italia

Prodotto molto maneggevole

Questa videocamera per quanto mi riguarda è stato un ottimo acquisto perché prima di tutto ho risolto il problema dell'ingombro e quando sono in giro posso tranquillamente tenerla in tasca. Nonostante la grandezza contenuta comunque la qualità delle registrazioni è ottima.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CAM102SB Videocamera HD

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CAM102SB Videocamera HD

25/09/2012

Italia

Italia

Buono

Mi aspettavo una maggiore durata della batteria, soprattutto in rapporto alla durata della sua ricarica

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CAM102SB Videocamera HD

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CAM102SB Videocamera HD

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