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Utgått
Film og del de spesielle øyeblikkene på en enkel måte
ESee-videokameraet CAM102 gir deg krystallklare bilder – med opptak i Full HD. Ta opp videoer ved å trykke på en knapp, og del dem umiddelbart på TV eller over Internett. Kobles enkelt til enheter med integrert USB-kontakt.
Nå kan du ta opp så mye du vil med Philips-videokameraets microSD-kortspor. microSD-kortene er små, men har stor lagringskapasitet og lagrer alle videoene og bildene dine på en trygg måte. Fordi det er så lite, er det ikke noe problem å pakke med seg et par ekstra. Kortsporet i videokameraet tar alle universelle microSD-kort, slik at du kan utvide minnet opptil 32 GB, noe som gir 16 timer HD-video. Det er bare å klikke i vei.
Ta opp og nyt filmer i Full HD-kvalitet (Full HD 1080p). "1080" viser til skjermoppløsningen i forhold til antallet horisontale linjer på skjermen. Bokstaven p står for Progressive Scan, eller den sekvensielle visningen av linjer i hvert enkeltbilde. 1080p gir deg en videokvalitet som er overlegen sammenlignet med den som finnes på vanlige mobiltelefoner og digitalkameraer. I tillegg bruker videokameraet samme videoformat som Blu-ray-spillere og -plater – H.264. Dette avanserte formatet sørger for suveren HD-bildekvalitet, slik at du kan kose deg med krystallklare minner på film.
3.6
av 5
5
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produktet
Andy1213
02/04/2013
United Kingdom
Very nice and easy to use :)
This pocket cam is very nice and easy to use in any situations. Nice and handly design, god qualtiy on movies and images. Smartly devices.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CAM102SB HD camcorder
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CAM102SB HD camcorder
mariogattino
01/09/2013
Italia
Prodotto molto maneggevole
Questa videocamera per quanto mi riguarda è stato un ottimo acquisto perché prima di tutto ho risolto il problema dell'ingombro e quando sono in giro posso tranquillamente tenerla in tasca. Nonostante la grandezza contenuta comunque la qualità delle registrazioni è ottima.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CAM102SB Videocamera HD
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CAM102SB Videocamera HD
pagium73
25/09/2012
Italia
Buono
Mi aspettavo una maggiore durata della batteria, soprattutto in rapporto alla durata della sua ricarica
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CAM102SB Videocamera HD
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CAM102SB Videocamera HD