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Utgått

HD-videokamera

CAM102PK/00

3.5

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Film og del de spesielle øyeblikkene på en enkel måte

ESee-videokameraet CAM102 gir deg krystallklare bilder – med opptak i Full HD. Ta opp videoer ved å trykke på en knapp, og del dem umiddelbart på TV eller over Internett. Kobles enkelt til enheter med integrert USB-kontakt.

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Gjenopplev øyeblikkene i HD

Film og del de spesielle øyeblikkene på en enkel måte

Med ettrykksfunksjonen kan du fange inn de fine stundene på et øyeblikk

Med ettrykksfunksjonen kan du fange inn de fine stundene på et øyeblikk

Gå aldri glipp av et fantastisk øyeblikk igjen. Philips-videokameraet starter opp så raskt at du kan begynne å filme med det samme. Takket være flere avanserte funksjoner, som raskt prosessorhastighet og dedikert signalbehandling, tar det bare to sekunder å starte opp Philips-videokameraet. Knappene er utformet med tanke på enkelthet, slik at alt du trenger å gjøre, er å trykke på én knapp for å begynne å filme i HD. Med Philips-videokameraet er du alltid klar til å fange inn overraskende hendelser, uten å gå glipp av noe.

Rask deling per e-post eller publisering på Facebook/YouTube

Rask deling per e-post eller publisering på Facebook/YouTube

Med den innebygde Windows-programvaren er det enkelt å publisere filmer på webområder som YouTube, Facebook, Twitter og Vimeo. Mac-brukere kan enkelt organisere, redigere og dele med iMovie fra iLife. Med en avansert komprimeringsteknikk kan HD-videoformatet (H.264) som brukes i Philips-videokameraer, generere mindre filer enn vanlige videokameraer, digitale kameraer og mobiltelefoner, uten at videokvalitet går tapt. Dermed kan du dele dem raskere. Disse filene kan også brukes av andre programmer, for eksempel iPhoto og Windows Movie Maker.

Direktetilkoblingen til TV via HDMI gjør at du kan se videoene dine i HD

Direktetilkoblingen til TV via HDMI gjør at du kan se videoene dine i HD

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.5

av 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

5
2
1

15/05/2012

Italia

Italia

Veramente ottimo

Prodotto utile e facile da usare, anche senza leggere le istruzioni! Veramente pratica.. La consiglio!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CAM102PK Videocamera HD

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CAM102PK Videocamera HD

09/10/2012

Deutschland

Deutschland

Gute Bildqualität. Schön und handlich, leider wertet der Ton den Eindruck ab.

1. Bildqualität: Die Bildqualität ist sehr gut, allerdings im gezoomten Zustand verringert sie sich. 2. Akustik: Der Ton (bei z.B. Livemusik) ist unbrauchbar. Im Normalfall annehmbar. Darum nur Durchschnitt.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CAM102PK HD-Camcorder

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CAM102PK HD-Camcorder

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