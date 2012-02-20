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Utgått
Film og del de spesielle øyeblikkene på en enkel måte
ESee-videokameraet CAM102 gir deg krystallklare bilder – med opptak i Full HD. Ta opp videoer ved å trykke på en knapp, og del dem umiddelbart på TV eller over Internett. Kobles enkelt til enheter med integrert USB-kontakt.
Gå aldri glipp av et fantastisk øyeblikk igjen. Philips-videokameraet starter opp så raskt at du kan begynne å filme med det samme. Takket være flere avanserte funksjoner, som raskt prosessorhastighet og dedikert signalbehandling, tar det bare to sekunder å starte opp Philips-videokameraet. Knappene er utformet med tanke på enkelthet, slik at alt du trenger å gjøre, er å trykke på én knapp for å begynne å filme i HD. Med Philips-videokameraet er du alltid klar til å fange inn overraskende hendelser, uten å gå glipp av noe.
Med den innebygde Windows-programvaren er det enkelt å publisere filmer på webområder som YouTube, Facebook, Twitter og Vimeo. Mac-brukere kan enkelt organisere, redigere og dele med iMovie fra iLife. Med en avansert komprimeringsteknikk kan HD-videoformatet (H.264) som brukes i Philips-videokameraer, generere mindre filer enn vanlige videokameraer, digitale kameraer og mobiltelefoner, uten at videokvalitet går tapt. Dermed kan du dele dem raskere. Disse filene kan også brukes av andre programmer, for eksempel iPhoto og Windows Movie Maker.
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4.2
av 5
5
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Pienvt309
20/02/2012
Nederland
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CAM102BU HD-camcorder
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CAM102BU HD-camcorder
biwifa
24/03/2012
Danmark
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CAM102BU HD-videokamera
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CAM102BU HD-videokamera
14/01/2012
Nederland
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CAM102BU HD-camcorder
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CAM102BU HD-camcorder