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Utgått

Mikromusikkanlegg

BTB4800/12

3.4

| (11) Anmeldelser

Retro utseende. Moderne lyder.

Retrostil og moderne ytelse møtes i dette vakre mikroanlegget. Det klassiske kabinettet i tre, volumskiven i børstet aluminium og den høyglansede skjermen gjør dette til et iøynefallende midtpunkt, uansett hvor du liker å slappe av.

Se alle fordeler

Retro utseende. Moderne lyder.

  • Bluetooth®

  • DAB+

CD-spiller. DAB+- / FM-digitalradio

Dette stilig integrerte mikrosystemet gjør at du kan strømme spillelister og mer. Eller tørk støv av klassikere i CD-samlingen takket være en CD spiller som også spiller MP3-CD-er og innspilte CD-er. Den digitale radiotuneren gir krystallklar lyd, og du kan angi opptil 20 forhåndsinnstilte stasjoner som dine favoritt DAB+- eller FM-stasjoner.

Trådløs musikkstreaming via Bluetooth

Vekt 4,78 kg

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.4

av 5

11

Anmeldelser

2

18/09/2020

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Mit dieser Stereoanlage bin ich sehr zufrieden.

Mit diesem Gerät bin ich sehr zufrieden. Die Handhabung mit der Tastatur und der Fernbedienung sind einfach genial. Ich kann sehr schön die Sender einstellen, die Lautstärke, die Stummschaltung. Das ist alles hervorragend. Auch das Einlegen der CDs ist für mich einfach. Die Uhrzeit wird mir auch angegeben, Jetzt bin ich richtig glücklich, ein solches Gerät zu besitzen und freue mich täglich es einzuschalten und mir Musik und Nachrichten mit den verschiedenen Sendern anhören. Super!!!!!

Fordeler

Leichte Bedienung, auch die Temperatureinstellungen sind für mich sehr einfach. Die Reinigung des Gerätes ist auch sehr einfach. Die Empfehlung der Reinigung im Geschirrspüler gelingt auch!

Ulemper

Keine!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BTB4800 Mini-Stereoanlage

Bruksdato 2019-08-18

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BTB4800 Mini-Stereoanlage

Bruksdato 2019-08-18

20/09/2019

Nederland

Nederland

Mooi apparaat

Dit muzieksysteem voldoet aan al mijn verwachtingen. Je kunt er verschillende mediadragers op afspelen. Voor mij was het belangrijk dat ik een platenspeler kan aansluiten. En dat lukt prima via de aparte audio ingang met 3.5mm aansluiting. De plek van de audio ingang had ik liever aan de achterzijde gezien. Maar echt onoverkomelijk is dat niet.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BTB4800 Micromuzieksysteem

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BTB4800 Micromuzieksysteem

22/12/2017

Nederland

Nederland

Zeer goed

Heeft heel mooi geluid, in tegenstelling tot vele andere! Mooie bass, doch niet overdreven, heldere hoge tonen! Bij het aanzetten van het toestel blijft soms het geluid weg, even terug uit en aan, dan ben je weer vertrokken. Zeer mooi afgewerkt, compact van formaat. Alleen spijtig dat het een beetje een rare afstandsbediening is, valt niet zo makkelijk mee te werken. Ik had er wifi opgezet en je met een app het toestel kon bedienen.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BTB4800 Micromuzieksysteem

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BTB4800 Micromuzieksysteem

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