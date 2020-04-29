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Utgått
Musikken slutter aldri
Musikken slutter aldri. Everplay er en trådløs og bærbar høyttaler som spiller musikk hele tiden uten avbrudd, takket være den sterke Bluetooth-forbindelsen og de intuitive ladealternativene. Det tilpassede materialet ser bra ut og er svært holdbart.
10 W, 10 t
Lang Bluetooth-rekkevidde
Vanntett, støvtett
Mulighet for hurtiglading
DuraFit-trekket gir høyttaleren både funksjonelle og estetiske fordeler. Det sklisikre, ripebeskyttende og vaskbare stoffet har et ytre gummioverlegg over matchende, kontrastfarget stoff som gir høyttaleren ekstra beskyttelse, mens det unike rombemønsteret gir høyttaleren en moderne, sofistikert stil.
Anti-klipping lar deg spille høyere musikk med god kvalitet selv når batterinivået er lavt. Den godtar en rekke inngangssignaler fra 300 mV til 1000 mV og forhindrer at høyttalerne blir skadet av forvrengning. Denne innebygde funksjonen kontrollerer musikksignalene som går gjennom forsterkeren, og holder høye lyder innenfor forsterkerens grense. Dette forhindrer lydforvrengning som følge av klipping uten at det påvirker lydnivået. En bærbar høyttalers evne til å gjengi de musikalske høydene reduseres sammen med batterinivået, men anti-klipping reduserer den høye lyden forårsaket av lavt batteri og holder musikken fri for forvrengninger.
EverPlay-høyttaleren gir kraftig lyd fra en kompakt formfaktor og gir ekstra trykk og spredning i bassregisteret takket være et stort bassgjengivelsesområde.
5.0
av 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Només lo bo
29/04/2020
España
Bekreftet kjøper
Excel·lent
Molt Bona qualitat de so. Baixos més que bons per lo petit que és. Bateria acceptable . Les 9:00h perfecte.
Fordeler
So. Disseny.
Ulemper
No pots sincronitzar dos per a fer un Estèreo real.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Bruksdato 2019-03-29
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Bruksdato 2019-03-29
Sr.PRàctic
07/04/2020
España
Genial
Petit però amb una qualitat de so excel·lent. Per al bany, la terrassa és ideal.
Fordeler
Excel·lent so, disseny exquisit, pràctic.
Ulemper
de moment res
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Bruksdato 2020-03-07
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Bruksdato 2020-03-07