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Utgått

trådløs bærbar høyttaler

BT6900B/00

5

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Musikken slutter aldri

Musikken slutter aldri. Everplay er en trådløs og bærbar høyttaler som spiller musikk hele tiden uten avbrudd, takket være den sterke Bluetooth-forbindelsen og de intuitive ladealternativene. Det tilpassede materialet ser bra ut og er svært holdbart.

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Musikken slutter aldri

  • 10 W, 10 t

  • Lang Bluetooth-rekkevidde

  • Vanntett, støvtett

  • Mulighet for hurtiglading

DuraFit-stoff med høy ytelse

DuraFit-stoff med høy ytelse

DuraFit-trekket gir høyttaleren både funksjonelle og estetiske fordeler. Det sklisikre, ripebeskyttende og vaskbare stoffet har et ytre gummioverlegg over matchende, kontrastfarget stoff som gir høyttaleren ekstra beskyttelse, mens det unike rombemønsteret gir høyttaleren en moderne, sofistikert stil.

Anti-klipping-funksjon for høy musikk uten forvrengning

Anti-klipping-funksjon for høy musikk uten forvrengning

Anti-klipping lar deg spille høyere musikk med god kvalitet selv når batterinivået er lavt. Den godtar en rekke inngangssignaler fra 300 mV til 1000 mV og forhindrer at høyttalerne blir skadet av forvrengning. Denne innebygde funksjonen kontrollerer musikksignalene som går gjennom forsterkeren, og holder høye lyder innenfor forsterkerens grense. Dette forhindrer lydforvrengning som følge av klipping uten at det påvirker lydnivået. En bærbar høyttalers evne til å gjengi de musikalske høydene reduseres sammen med batterinivået, men anti-klipping reduserer den høye lyden forårsaket av lavt batteri og holder musikken fri for forvrengninger.

Basselementer for ekstra spredning i bassregisteret

EverPlay-høyttaleren gir kraftig lyd fra en kompakt formfaktor og gir ekstra trykk og spredning i bassregisteret takket være et stort bassgjengivelsesområde.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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5.0

av 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

4
3
2
1

29/04/2020

España

España

Bekreftet kjøper

Excel·lent

Molt Bona qualitat de so. Baixos més que bons per lo petit que és. Bateria acceptable . Les 9:00h perfecte.

Fordeler

So. Disseny.

Ulemper

No pots sincronitzar dos per a fer un Estèreo real.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BT6900A altavoz portátil inalámbrico

Bruksdato 2019-03-29

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BT6900A altavoz portátil inalámbrico

Bruksdato 2019-03-29

07/04/2020

España

España

Genial

Petit però amb una qualitat de so excel·lent. Per al bany, la terrassa és ideal.

Fordeler

Excel·lent so, disseny exquisit, pràctic.

Ulemper

de moment res

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BT6900A altavoz portátil inalámbrico

Bruksdato 2020-03-07

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BT6900A altavoz portátil inalámbrico

Bruksdato 2020-03-07

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
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