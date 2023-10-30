ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Bilde av produkt sett forfra
  • Hovedbilde av produkt i bruk
  • Alternativt produktbilde
  • Alternativt produktbilde
  • Alternativt produktbilde
  • Alternativt produktbilde
  • Bilde av produkt i bruk
  • Primærbilde
  • Bilde av produkt sett forfra
  • Hovedbilde av produkt i bruk
  • Alternativt produktbilde
  • Alternativt produktbilde
  • Alternativt produktbilde
  • Alternativt produktbilde
  • Bilde av produkt i bruk
  • Primærbilde

trådløs bærbar høyttaler

BT3900A/00

3.1

| (9) Anmeldelser

Musikken slutter aldri

Musikken slutter aldri. Everplay er en trådløs og bærbar høyttaler som spiller musikk hele tiden uten avbrudd, takket være den sterke Bluetooth-forbindelsen og de intuitive ladealternativene. Det tilpassede materialet ser bra ut og er svært holdbart.

Se alle fordeler

Musikken slutter aldri

  • 4 W, 8 t

  • Lang Bluetooth-rekkevidde

  • Vanntett, støvtett

  • Medfølgende USB-stropp

Innebygd mikrofon for håndfrie telefonsamtaler

Denne høyttaleren har innebygd mikrofon, slik at den også fungerer som høyttalertelefon. Når du får et innkommende anrop, stoppes musikken midlertidig slik at du kan snakke via høyttaleren. Foreta en forretningssamtale, eller ring en venn fra en fest. Den fungerer flott uansett.

DuraFit-stoff med høy ytelse

DuraFit-stoff med høy ytelse

DuraFit-trekket gir høyttaleren både funksjonelle og estetiske fordeler. Det sklisikre, ripebeskyttende og vaskbare stoffet har et ytre gummioverlegg over matchende, kontrastfarget stoff som gir høyttaleren ekstra beskyttelse, mens det unike rombemønsteret gir høyttaleren en moderne, sofistikert stil.

Anti-klipping-funksjon for høy musikk uten forvrengning

Anti-klipping-funksjon for høy musikk uten forvrengning

Anti-klipping lar deg spille høyere musikk med god kvalitet selv når batterinivået er lavt. Den godtar en rekke inngangssignaler fra 300 mV til 1000 mV og forhindrer at høyttalerne blir skadet av forvrengning. Denne innebygde funksjonen kontrollerer musikksignalene som går gjennom forsterkeren, og holder høye lyder innenfor forsterkerens grense. Dette forhindrer lydforvrengning som følge av klipping uten at det påvirker lydnivået. En bærbar høyttalers evne til å gjengi de musikalske høydene reduseres sammen med batterinivået, men anti-klipping reduserer den høye lyden forårsaket av lavt batteri og holder musikken fri for forvrengninger.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.1

av 5

9

Anmeldelser

3

30/10/2023

France

France

Excellent rapport qualité prix

Facile d'utilisation, légère et pratique avec un son et une autonomie de très bonne qualité.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BT3900B enceinte portable sans fil

Bruksdato 2021-10-29

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BT3900B enceinte portable sans fil

Bruksdato 2021-10-29

16/04/2020

Italia

Italia

Bekreftet kjøper

consigliato

estetica bellissima,ottimi materiali,laccio originale che contiene cavo usb di ricarica.Batteria di ottima durata e pratico da portare dietro

Fordeler

estetica materiali durata qualita' audio

Ulemper

nessuno per ora

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BT3900P altoparlante wireless portatile

Bruksdato 2020-03-16

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BT3900P altoparlante wireless portatile

Bruksdato 2020-03-16

06/09/2020

Suomi

Suomi

Toimii ja hyvät äänet

Tämä on edullinen, suositeltava laite mm. puhelimen kaveriksi pöydällä. Hyvät äänet, soittaa vaikka musiikkia puhelimesta.

Fordeler

Edullinen, roiskevesitiivis, helppo liittää bluettootina

Ulemper

Jos bluetooth valo ei syty, on laite rikki. 1/3 viallinen ja vaihdettu kaupassa uuteen.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BT3900W wireless portable speaker

Bruksdato 2020-08-06

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BT3900W wireless portable speaker

Bruksdato 2020-08-06

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta kampanjekommunikasjon – basert på preferanser og forbrukeratferd – om produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer fra Philips. Du kan enkelt avslutte abonnementet når som helst.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.