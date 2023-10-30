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BT3900A/00
Musikken slutter aldri
Musikken slutter aldri. Everplay er en trådløs og bærbar høyttaler som spiller musikk hele tiden uten avbrudd, takket være den sterke Bluetooth-forbindelsen og de intuitive ladealternativene. Det tilpassede materialet ser bra ut og er svært holdbart.
4 W, 8 t
Lang Bluetooth-rekkevidde
Vanntett, støvtett
Medfølgende USB-stropp
Denne høyttaleren har innebygd mikrofon, slik at den også fungerer som høyttalertelefon. Når du får et innkommende anrop, stoppes musikken midlertidig slik at du kan snakke via høyttaleren. Foreta en forretningssamtale, eller ring en venn fra en fest. Den fungerer flott uansett.
DuraFit-trekket gir høyttaleren både funksjonelle og estetiske fordeler. Det sklisikre, ripebeskyttende og vaskbare stoffet har et ytre gummioverlegg over matchende, kontrastfarget stoff som gir høyttaleren ekstra beskyttelse, mens det unike rombemønsteret gir høyttaleren en moderne, sofistikert stil.
Anti-klipping lar deg spille høyere musikk med god kvalitet selv når batterinivået er lavt. Den godtar en rekke inngangssignaler fra 300 mV til 1000 mV og forhindrer at høyttalerne blir skadet av forvrengning. Denne innebygde funksjonen kontrollerer musikksignalene som går gjennom forsterkeren, og holder høye lyder innenfor forsterkerens grense. Dette forhindrer lydforvrengning som følge av klipping uten at det påvirker lydnivået. En bærbar høyttalers evne til å gjengi de musikalske høydene reduseres sammen med batterinivået, men anti-klipping reduserer den høye lyden forårsaket av lavt batteri og holder musikken fri for forvrengninger.
3.1
av 5
9
Anmeldelser
Bokfra
30/10/2023
France
Excellent rapport qualité prix
Facile d'utilisation, légère et pratique avec un son et une autonomie de très bonne qualité.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BT3900B enceinte portable sans fil
Bruksdato 2021-10-29
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BT3900B enceinte portable sans fil
Bruksdato 2021-10-29
Glolola
16/04/2020
Italia
Bekreftet kjøper
consigliato
estetica bellissima,ottimi materiali,laccio originale che contiene cavo usb di ricarica.Batteria di ottima durata e pratico da portare dietro
Fordeler
estetica materiali durata qualita' audio
Ulemper
nessuno per ora
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BT3900P altoparlante wireless portatile
Bruksdato 2020-03-16
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BT3900P altoparlante wireless portatile
Bruksdato 2020-03-16
Rainesto
06/09/2020
Suomi
Toimii ja hyvät äänet
Tämä on edullinen, suositeltava laite mm. puhelimen kaveriksi pöydällä. Hyvät äänet, soittaa vaikka musiikkia puhelimesta.
Fordeler
Edullinen, roiskevesitiivis, helppo liittää bluettootina
Ulemper
Jos bluetooth valo ei syty, on laite rikki. 1/3 viallinen ja vaihdettu kaupassa uuteen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BT3900W wireless portable speaker
Bruksdato 2020-08-06
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BT3900W wireless portable speaker
Bruksdato 2020-08-06