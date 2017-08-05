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Utgått
Ett knappetrykk for å spille av musikk i alle rom
Philips izzy trådløs multiroom-høyttaler spiller av musikk trådløst via Bluetooth. Med ett enkelt trykk på en knapp, spiller opptil fem izzy-høyttalere av musikk sømløst i alle rom samtidig. Enkel konfigurering, ingen ruter, passord eller apper.
Bluetooth®
Hvit
Utstyrt med to drivere på 2,5" for hi-fi-entusiaster, izzy Multiroom-høyttalere som gir kraftig og fyldig lyd mens bassportene forsterker lave frekvenser og gir en oppslukende og dynamisk opplevelse.
Med Philips izzy-høyttaleren kan du streame all favorittmusikken din fra telefonen, nettbretter eller datamaskinen uansett hvilken musikk- eller radio-app du bruker.
Konfigureringen krever ingen rutere, passord eller apper. Bare trykk på GROUP-knappen på to høyttalere for å konfigurere for første gang. Gjenta dette for å legge til en tredje, fjerde eller femte høyttaler. Hver gang du holder inne GROUP-knappen, legger du til én ny høyttaler om gangen. Musikkavspilling i flere rom har aldri vært enklere. Når du er ferdig, lagres izzylink™-nettverket selv når høyttaleren er koblet fra.
4.2
av 5
5
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produktet
Baldus
05/08/2017
Deutschland
Klasse Preis-Leistung
Guter Klang, relativ einfache Bedienung, Wird bei uns genutzt in Räumen von 11 - 30 m², dezente Optik
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder izzy BM5W Kabelloser Multiroom-Lautsprecher
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder izzy BM5W Kabelloser Multiroom-Lautsprecher
Peti13
18/01/2017
Deutschland
Preis / Leistung hervorragend
Das Gerät fügt sich sehr gut in unsere Wohnbereiche ein. Klang sehr gut und Bedienung nach einer Eingewöhnungszeit auch gut.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder izzy BM5W Kabelloser Multiroom-Lautsprecher
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder izzy BM5W Kabelloser Multiroom-Lautsprecher
estebanvys
08/07/2017
France
PERFECT SON
Une super qualité de son! Avec l'enceinte izzy multi room Philips on est séduit par la simplicité, le design et la qualité des basses. Compact! Connexion rapide a iPhone 4,5,6,7
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder izzy BM5W Enceinte Multiroom sans fil
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder izzy BM5W Enceinte Multiroom sans fil