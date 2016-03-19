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Utgått
Ett knappetrykk for å spille av musikk i alle rom
Philips izzy trådløs multiroom-høyttaler spiller av musikk trådløst via Bluetooth. Med ett enkelt trykk på en knapp, spiller opptil fem izzy-høyttalere av musikk sømløst i alle rom samtidig. Enkel konfigurering, ingen ruter, passord eller apper.
Bluetooth®
Sandfarget
Med Philips izzy-høyttaleren kan du streame all favorittmusikken din fra telefonen, nettbretter eller datamaskinen uansett hvilken musikk- eller radio-app du bruker.
Utstyrt med to drivere på 2,5" for hi-fi-entusiaster, izzy Multiroom-høyttalere som gir kraftig og fyldig lyd mens bassportene forsterker lave frekvenser og gir en oppslukende og dynamisk opplevelse.
Konfigureringen krever ingen rutere, passord eller apper. Bare trykk på GROUP-knappen på to høyttalere for å konfigurere for første gang. Gjenta dette for å legge til en tredje, fjerde eller femte høyttaler. Hver gang du holder inne GROUP-knappen, legger du til én ny høyttaler om gangen. Musikkavspilling i flere rom har aldri vært enklere. Når du er ferdig, lagres izzylink™-nettverket selv når høyttaleren er koblet fra.
4.5
av 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
mich52
19/03/2016
België
donne une ambiance musicale dans toute la maison
très bonne sonorité et permet d'être déplacer partout dans la maison
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder izzy BM5C Enceinte Multiroom sans fil
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder izzy BM5C Enceinte Multiroom sans fil
Alfasoft
06/03/2021
Danmark
Det virker
Det virker Batteri ikke optimalt opdatering er ikke let at finde
Fordeler
det virker
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder izzy BM5C Trådløs højttaler til flere rum
Bruksdato 2020-09-06
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder izzy BM5C Trådløs højttaler til flere rum
Bruksdato 2020-09-06