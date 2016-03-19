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Utgått

izzytrådløs Multiroom-høyttaler

BM5C/10

4.5

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Ett knappetrykk for å spille av musikk i alle rom

Philips izzy trådløs multiroom-høyttaler spiller av musikk trådløst via Bluetooth. Med ett enkelt trykk på en knapp, spiller opptil fem izzy-høyttalere av musikk sømløst i alle rom samtidig. Enkel konfigurering, ingen ruter, passord eller apper.

Se alle fordeler

Ett knappetrykk for å spille av musikk i alle rom

  • Bluetooth®

  • Sandfarget

Spill av trådløs musikk i ett rom via Bluetooth

Spill av trådløs musikk i ett rom via Bluetooth

Med Philips izzy-høyttaleren kan du streame all favorittmusikken din fra telefonen, nettbretter eller datamaskinen uansett hvilken musikk- eller radio-app du bruker.

To drivere på 2,5" med bassport som gir fyldig lyd

To drivere på 2,5" med bassport som gir fyldig lyd

Utstyrt med to drivere på 2,5" for hi-fi-entusiaster, izzy Multiroom-høyttalere som gir kraftig og fyldig lyd mens bassportene forsterker lave frekvenser og gir en oppslukende og dynamisk opplevelse.

Ett knappetrykk for å konfigurere izzylink™ – du trenger ingen rutere, passord eller apper

Ett knappetrykk for å konfigurere izzylink™ – du trenger ingen rutere, passord eller apper

Konfigureringen krever ingen rutere, passord eller apper. Bare trykk på GROUP-knappen på to høyttalere for å konfigurere for første gang. Gjenta dette for å legge til en tredje, fjerde eller femte høyttaler. Hver gang du holder inne GROUP-knappen, legger du til én ny høyttaler om gangen. Musikkavspilling i flere rom har aldri vært enklere. Når du er ferdig, lagres izzylink™-nettverket selv når høyttaleren er koblet fra.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.5

av 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

19/03/2016

België

België

donne une ambiance musicale dans toute la maison

très bonne sonorité et permet d'être déplacer partout dans la maison

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder izzy BM5C Enceinte Multiroom sans fil

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder izzy BM5C Enceinte Multiroom sans fil

06/03/2021

Danmark

Danmark

Det virker

Det virker Batteri ikke optimalt opdatering er ikke let at finde

Fordeler

det virker

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder izzy BM5C Trådløs højttaler til flere rum

Bruksdato 2020-09-06

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder izzy BM5C Trådløs højttaler til flere rum

Bruksdato 2020-09-06

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