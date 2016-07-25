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Utgått

Trådløst Multiroom-musikksystem

BM50B/10

3.8

| (32) Anmeldelser

Ett knappetrykk for å spille av musikk i alle rom

Philips izzy-musikksystem spiller musikk via Bluetooth, CD/USB og FM. Med ett enkelt knappetrykk spiller alle izzy-høyttalerne i huset samtidig musikk fra smarttelefoner, CD/USB og radio-stasjoner. Enkel konfigurering uten bruk av ruter, passord eller apper.

Se alle fordeler

Ett knappetrykk for å spille av musikk i alle rom

  • veggmontering

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Bluetooth®

  • med MULTIPAIR

Spill av trådløs musikk i ett rom via Bluetooth

Spill av trådløs musikk i ett rom via Bluetooth

Med Philips izzy-høyttaleren kan du streame all favorittmusikken din fra telefonen, nettbretter eller datamaskinen uansett hvilken musikk- eller radio-app du bruker.

Ett knappetrykk for å konfigurere izzylink™ – du trenger ingen rutere, passord eller apper

Ett knappetrykk for å konfigurere izzylink™ – du trenger ingen rutere, passord eller apper

Konfigureringen krever ingen rutere, passord eller apper. Bare trykk på GROUP-knappen på to høyttalere for å konfigurere for første gang. Gjenta dette for å legge til en tredje, fjerde eller femte høyttaler. Hver gang du holder inne GROUP-knappen, legger du til én ny høyttaler om gangen. Musikkavspilling i flere rom har aldri vært enklere. Når du er ferdig, lagres izzylink™-nettverket selv når høyttaleren er koblet fra.

USB Direct for enkel avspilling av MP3-musikk

USB Direct for enkel avspilling av MP3-musikk

Takket være den fullstendige filoverførbarheten, kan du enkelt glede deg over hvor praktisk og morsomt det er å få tilgang til mer digital musikk via den innebygde USB Direct.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.8

av 5

32

Anmeldelser

25/07/2016

Sverige

Sverige

underbar

lättanvänd och lätt att parkoppla med andra izzy högtalare

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BM50B Trådlöst musiksystem för flera rum

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BM50B Trådlöst musiksystem för flera rum

15/11/2017

United Kingdom

United Kingdom

Excellent

I am so pleased with this product it is better than I expected it to be. May be a little quiet for some if used on its own but paired with an Izzy link portable speaker it has great sound and is more than loud enough.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BM50B Wireless multi-room music system

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BM50B Wireless multi-room music system

16/07/2017

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Alles was man braucht

super , für alle die auch ihre alten CDs hören wollen oder USB , usw.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BM50B Kabellose Multiroom-Musiksysteme

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BM50B Kabellose Multiroom-Musiksysteme

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