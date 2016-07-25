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Utgått
BM50B/10
Ett knappetrykk for å spille av musikk i alle rom
Philips izzy-musikksystem spiller musikk via Bluetooth, CD/USB og FM. Med ett enkelt knappetrykk spiller alle izzy-høyttalerne i huset samtidig musikk fra smarttelefoner, CD/USB og radio-stasjoner. Enkel konfigurering uten bruk av ruter, passord eller apper.
veggmontering
CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®
med MULTIPAIR
Med Philips izzy-høyttaleren kan du streame all favorittmusikken din fra telefonen, nettbretter eller datamaskinen uansett hvilken musikk- eller radio-app du bruker.
Konfigureringen krever ingen rutere, passord eller apper. Bare trykk på GROUP-knappen på to høyttalere for å konfigurere for første gang. Gjenta dette for å legge til en tredje, fjerde eller femte høyttaler. Hver gang du holder inne GROUP-knappen, legger du til én ny høyttaler om gangen. Musikkavspilling i flere rom har aldri vært enklere. Når du er ferdig, lagres izzylink™-nettverket selv når høyttaleren er koblet fra.
Takket være den fullstendige filoverførbarheten, kan du enkelt glede deg over hvor praktisk og morsomt det er å få tilgang til mer digital musikk via den innebygde USB Direct.
3.8
av 5
32
Anmeldelser
rosengrim
25/07/2016
Sverige
underbar
lättanvänd och lätt att parkoppla med andra izzy högtalare
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BM50B Trådlöst musiksystem för flera rum
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BM50B Trådlöst musiksystem för flera rum
CarolineT
15/11/2017
United Kingdom
Excellent
I am so pleased with this product it is better than I expected it to be. May be a little quiet for some if used on its own but paired with an Izzy link portable speaker it has great sound and is more than loud enough.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BM50B Wireless multi-room music system
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BM50B Wireless multi-room music system
olli64
16/07/2017
Deutschland
Bekreftet kjøper
Alles was man braucht
super , für alle die auch ihre alten CDs hören wollen oder USB , usw.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BM50B Kabellose Multiroom-Musiksysteme
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BM50B Kabellose Multiroom-Musiksysteme