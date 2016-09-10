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Utgått

Philips FidelioA3 trådløs Hi-Fi-høyttaler

AW3000/10

3

| (99) Anmeldelser

1 pris

Hør på all musikken med Hi-Fi-lyd. Trådløst.

Hør på musikken trådløst og med Hi-Fi-lyd med Philips Fidelio trådløs Hi-Fi-høyttaler. Stream musikk trådløst med fire Hi-Fi-drivere som gir en oppslukende musikkopplevelse fra en kompakt høyttaler

Se alle fordeler

Lidenskap for lyd

Hør på all musikken med Hi-Fi-lyd. Trådløst.

  • Hi-Fi-stereolyd

  • 36 W, 4 Hi-Fi-drivere

  • Analog inngang

Bruk AirStudio+ Lite til å kontrollere musikken fra den mobile enheten

Bruk AirStudio+ Lite til å kontrollere musikken fra den mobile enheten

Appen er tilgjengelig fra Apple App store og Google Play, og registrerer automatisk mobile og andre kompatible enheter som er koblet til Wi-Fi-hjemmenettverket, noe som gir deg umiddelbar kontroll over musikken. Kontroller avspilling av musikk, volum- og lydinnstillinger, samt musikktjenester og radio på Internett fra alle enheter, hvor som helst.

Vinklet høyttaler for en bredere stereolyd

Vinklet høyttaler for en bredere stereolyd

Høyttaleren har spesielt vinklede, profesjonelle Hi-Fi-drivere som er designet for å produsere det mest omfattende og omsluttende lydbildet som er mulig. Plasseringen til driverne gir uovertruffen dynamisk lydkvalitet uansett hvor du er i rommet. Den unike designen gjør også at høyttalerne passer diskré inn i interiøret.

Linjeinngang for lyd

Linjeinngang for lyd

En ekstra linjeinngangstilkobling gjør at du kan koble eksterne musikkilder til Philips-systemet i tillegg til det trådløse alternativet. Bare koble høyttalerne til linjeinngangen, lydutgangen eller hodetelefonkontakten til en mediespiller – for eksempel en CD-/DVD-spiller, TV eller MP3-spiller

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Priser

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Anmeldelser

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3.0

av 5

99

Anmeldelser

10/09/2016

Deutschland

Deutschland

Klang super!!!

Die Boxen aw3000 sind klanglich der Hammer. Viel besser als die kleine Sonos, weil Stereo. Mit Chromecast Audio ist echtes Multiroom möglich. Die Airstudio App benutze ich nur zum an/ausschalten. @philips da wäre eine Funktion "alle Boxen aus / an" super :) Gebraucht wie auch neu zu absoluten Schäppchenpreisen zu finden. Kaufempfehlung !!

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Denne omtalen gjelder AW3000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A3

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Denne omtalen gjelder AW3000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A3

01/01/2014

Deutschland

Deutschland

HiFi-Sound. Kabellos.

Der Fidelio A3 von Philips ist ein toller Lautsprecher mit starkem Klang und umfangreicher Ausstattung. Das Gerät lässt sich leicht im Heimnetzwerk installieren und einfach über ein Smartphone oder ein Tablet bedienen. Sehr schön ist auch die Belegung der Stationstasten am Lautsprecher für 5 Internet-Radiosender. Der Fidelio A3 besticht durch sein elegantes, unaufdringliches Design und lässt sich sehr schön in den Wohnraum integrieren. Die trapezförmige Grundform hat in der Mitte eine gebürstete Edelstahl-Oberfläche und ist im sichtbaren Außenbereich mit schwarzem Stoff bespannt. Wir haben ihn im Wohnzimmer auf Ohrhöhe in das Regal gestellt, eine Wandmontage ist aber auch möglich. Die Installation in das Heimnetzwerk ist sehr einfach, dazu muss man zuerst die kostenlose App AirStudio+ auf dem Smartphone oder dem Tablet installieren und den Anweisungen der App folgen. Bei uns funktionierte dies reibungslos in Verbindung mit einer Fritz Box 7390. Dazu einfach die WPS-Taste am Router (in meinem Fall die Fritz Box) für einige Sekunden drücken und der Lautsprecher richtet sich selbständig im Heimnetzwerk ein. Wie gesagt, sehr einfach! Danach kann man alle Titel vom Smartphone oder vom Tablet auf dem Lautsprecher abspielen. Auch die Musiksammlung von einer am Router angeschlossen Festplatte wird erkannt und kann über die App gesteuert abgespielt werden. Alle Titel werden in der App alphabetisch gelistet, hier fehlt jedoch noch eine Suchfunktion, um einen Titel oder Interpreten zu suchen oder direkt auszuwählen. Der Lautsprecher klingt sehr ausgewogen und harmonisch. Mitten und Höhen verhalten sich neutral. Der starke Bass wird durch zwei zusätzliche Membranen auf der Rückseite erzeugt. Die 4 Lautsprecher auf der Vorderseite sind abgewinkelt angeordnet, um einen gewissen Raum- oder Stereoklang zu erzielen. Um den Raumklang (Stereo-Effekt) zu verbessern, würde ich mir persönlich noch einen zweiten Lautsprecher dazu kaufen, wenn dieser integriert werden kann. Ob dies möglich ist, konnte ich aber leider noch nicht in Erfahrung bringen. Der Lautsprecher ist neben der umfangreichen App auch mit direkten Anschlussmöglichkeiten für andere Geräte ausgestattet. Hier kann man über eine kleine Klinkenbuchse Geräte wie mp3-Player, Smartphone oder Stereoanlage verbinden. Auch der Netzwerkanschluss über ein Kabel ist auf der Rückseite möglich. Die Regelung der Lautstärke kann direkt am Gerät erfolgen. An der linken Geräteseite sind Tasten für Laustärkeregelung und Radiosender (Internetradio) zu finden. Insgesamt ein empfehlenswertes Gerät.

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24/12/2013

Deutschland

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Air studio+ v 1.2.1 hilft

Ich habe mich ja auch schon über die App beklagt und die Installation war nicht leicht. Nach dem letzten Update bin ich wirklich sehr zufrieden. Beide Geräte werden erkannt und lassen sich problemlos steuern. Ich nutze mittlerweile auch Spotify und ich bin begeistert! Die SW Variante zeigt rote Balken, vorher waren sie gelb...achtet vielleicht auch darauf, wenn nicht rot, dann sofort ein SW Update machen, :-) Ende gut, alles gut!

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