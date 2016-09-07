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Utgått
ADR61BLX1
Gir deg trygghet på veien
Philips' automatiske kjøreopptaker beskytter deg hvis det uventede skulle skje, og du kan føle deg beskyttet på kjøreturene dine. Stol på de smarte automatiske funksjonene og den ypperlige videoytelsen som gir deg krystallklart bevismateriale hvis du trenger det.
Full HD 1080p
Automatisk kollisjonsdeteksjon
Tretthetsregistrering og sjåførvarsling
Så snart du vrir om tenningsnøkkelen, begynner kjøreopptakeren automatisk opptaket.
Hvis en kollisjon oppstår, lagres et nødsituasjonsopptak automatisk slik at bevismaterialet er sikret og ikke kan overskrives.
Tretthetsregistreringen viser sjåførens tretthetsnivåer og gir en synlig og hørbar advarsel når sjåføren bør ta en pause.
2.5
av 5
2
Anmeldelser
Colon
07/09/2016
United Kingdom
Good value
As a basic quality unit this is very good value. The images are clear for daylight and usable at night. If you drive at night a lot the next model up with auto ISO would be better. However for general use this unit will suffice. I can only get images whilst its plugged to a power source there's no battery to use it as a stand alone unit, so its a dash-cam! Not too obtrusive when fitted. Plug into a laptop for playback. Buttons could be coloured for ease of use at night. Menu structure is intuitive. Auto power on and record is fine. Emergency record button helps. But my unit fills this up on its own for some reason.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ADR610 ADR61BLX1 Car driving video recorder
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ADR610 ADR61BLX1 Car driving video recorder
Starlance
20/02/2019
United Kingdom
Faulty and not fit for purpose!
This dashcam always powers itself off and on again while recording so if a accident were to happen then this product is useless! Sometimes it will say the micro sd card is out of memory even though there is plenty of space left?!
Denne omtalen gjelder ADR610 ADR61BLX1 Car driving video recorder
Denne omtalen gjelder ADR610 ADR61BLX1 Car driving video recorder