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Utgått

ADR610Videoopptaker for bilkjøring

ADR61BLX1

2.5

| (2) Anmeldelser

Gir deg trygghet på veien

Philips' automatiske kjøreopptaker beskytter deg hvis det uventede skulle skje, og du kan føle deg beskyttet på kjøreturene dine. Stol på de smarte automatiske funksjonene og den ypperlige videoytelsen som gir deg krystallklart bevismateriale hvis du trenger det.

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med kollisjonsdeteksjon og tretthetsvarsling

Gir deg trygghet på veien

  • Full HD 1080p

  • Automatisk kollisjonsdeteksjon

  • Tretthetsregistrering og sjåførvarsling

Automatisk opptak når du starter kjøretøyet

Automatisk opptak når du starter kjøretøyet

Så snart du vrir om tenningsnøkkelen, begynner kjøreopptakeren automatisk opptaket.

Kollisjonsdeteksjon og automatisk nødssituasjonsopptak

Kollisjonsdeteksjon og automatisk nødssituasjonsopptak

Hvis en kollisjon oppstår, lagres et nødsituasjonsopptak automatisk slik at bevismaterialet er sikret og ikke kan overskrives.

Tretthetsregistrering og sjåførvarsling

Tretthetsregistrering og sjåførvarsling

Tretthetsregistreringen viser sjåførens tretthetsnivåer og gir en synlig og hørbar advarsel når sjåføren bør ta en pause.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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2.5

av 5

2

Anmeldelser

5
3
2

07/09/2016

United Kingdom

United Kingdom

Good value

As a basic quality unit this is very good value. The images are clear for daylight and usable at night. If you drive at night a lot the next model up with auto ISO would be better. However for general use this unit will suffice. I can only get images whilst its plugged to a power source there's no battery to use it as a stand alone unit, so its a dash-cam! Not too obtrusive when fitted. Plug into a laptop for playback. Buttons could be coloured for ease of use at night. Menu structure is intuitive. Auto power on and record is fine. Emergency record button helps. But my unit fills this up on its own for some reason.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ADR610 ADR61BLX1 Car driving video recorder

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ADR610 ADR61BLX1 Car driving video recorder

20/02/2019

United Kingdom

United Kingdom

Faulty and not fit for purpose!

This dashcam always powers itself off and on again while recording so if a accident were to happen then this product is useless! Sometimes it will say the micro sd card is out of memory even though there is plenty of space left?!

Denne omtalen gjelder ADR610 ADR61BLX1 Car driving video recorder

Denne omtalen gjelder ADR610 ADR61BLX1 Car driving video recorder

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