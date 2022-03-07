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Monitor4K HDR-skjerm med Ambiglow

559M1RYV/01

3.3

| (6) Anmeldelser

1 pris

Optimalisert ytelse for nestegenerasjons konsollspilling

For ekte konsollspillentusiaster innebærer Xbox Momentum-skjermen en ny spillepoke. Start på neste nivå med jevn lyd fra lydekspertene Bowers & Wilkins og ny Ambiglow-belysning for dypere innlevelse og spillverdener.

Se alle fordeler

Optimalisert ytelse for nestegenerasjons konsollspilling

  • Designed for Xbox

  • Momentum

  • 55" (139,7 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Designed for Xbox for den optimale spillopplevelsen

Designed for Xbox for den optimale spillopplevelsen

Slipp løs konsollspillingen. Vi samarbeidet med Xbox-teamet for å utvikle denne Designed for Xbox-skjermen som er bekreftet at leverer den optimale visuelle ytelsen i Xbox-serien X i det øyeblikket du kobler den til.

Jevn konsollspilling med 4K / 120 Hz.

Jevn konsollspilling med 4K / 120 Hz.

Spill med krystallklar 4K-oppløsning med jevn oppdateringshastighet på 120 Hz når du kobler til Xbox-serien X og andre nestegenerasjons konsoller via én av flere HDMI 2.1-tilkoblinger. En raskere oppdateringshastighet sikrer at færre bilder hoppes over, og viser fiendenes bevegelser i svært klare, jevne bevegelser som gjør det enkelt å sikte på dem.

4K / 144 Hz PC-spilling på storskjerm

4K / 144 Hz PC-spilling på storskjerm

PC-spillere som krever en ekte 4K-spillopplevelse med den raskeste oppdateringsfrekvensen på 144 Hz, kan nå nyte enda jevnere ytelse med de inkluderte tilkoblingene.

Tekniske spesifikasjoner

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Priser

  • Bilde av TPV_AWARD-7185171

Anmeldelser

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3.3

av 5

6

Anmeldelser

07/03/2022

Deutschland

Deutschland

Perfekter Monitor zur richtigen Zeit

Der Monitor ist einfach perfekt. Sowohl für die Arbeit mit einem MacBook Pro als auch zum spielen mit der neuen Xbox Series X. Er steht bei mir auf dem Schreibtisch. Ich habe mich für diesen 55 Zoll Monitor entschieden da ich auch spielen wollte und das geht mit einer Console besser. Der Ton ist der Hammer. Wir sind schon am überlegen ihn ein zweites Mal zu kaufen für unseren Sohn.

Fordeler

Bildqualität, Sound, Ausstattung.

Ulemper

Keine Lautstärkesteuerung über MacBook, muss über Fernbedienung

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Monitor 559M1RYV 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Bruksdato 2021-09-07

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Monitor 559M1RYV 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Bruksdato 2021-09-07

29/12/2022

Österreich

Österreich

Ausgezeichneter 4k Gaming und Office Monitor

Ich nutze einige Monitore parallel um zu arbeiten und natürlich auch für Spiele. Vormals hatte ich einen nicht HDR tauglichen Acer Predator der ersten 4k Generation auf dem Tisch stehen, der als 32" von zwei 24" flankiert worden ist. Als er leider nach nicht ganz 4,5 Jahren plötzlich ein schweres Kondesator Problem sich eingefangen hat. Daher habe ich mich entschlossen, nach ersten Erfahrungen mit den zwei Philips 27" Ersatz Monitoren (anstelle meiner 24" FHD) mich an den 559 zu wagen. Das Bild ist scharf, die Farbdarstellung sehr akurat, das Local Dimming arbeitet sehr zuverlässig - wenn auch nicht komplett Blooming frei, die B&O Soundbar (2.0) erzeugt einen ausgezeichneten Klang (für eine Soundbar) - recht klar in der Höhenabildung und mit einem durchaus kräftigen, aber nicht aufdringlichen Bass; HDR Modi werden problemlos erkannt und in Spielen oder entsprechendem Content verwendet.

Fordeler

140 Hz HDR Panel; HDMI 2.1; Sehr gut klingende Soundbar (Stereo)

Ulemper

Leider kein Subwoofer Ausgang; G-Sync Support würde in meinem Fall zum perfekten Ergebnis fehlen.

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Denne omtalen gjelder Monitor 559M1RYV 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Bruksdato 2022-06-29

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Denne omtalen gjelder Monitor 559M1RYV 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Bruksdato 2022-06-29

02/06/2024

Deutschland

Deutschland

Ist in Ordnung, Bild gut, aber Schwachpunkte

Wurde als Erweiterung zu einem als Monitor eingesetzten LG TV gekauft. So sind jetzt 2 55" Monitore im Einsatz, was sehr flexibel auch im Einsatz mit mehreren PC ist. Das Bild ist gut und das ist die Hauptsache. Der Ton ist trotz großen Namen im Grunde eine Enttäuschung. Einfache aktive Lautsprecher wie the box pro Achat 104 A für ca. 160€ das Paar schlagen das B & W Lautsprecher System, Von den KRK Studio Monitoren will ich gar nicht sprechen, der Vergleich wäre unfair. Was ärgerlich ist, der Monitor brummt im Standby. Nun es ist ein Monitor, so habe ich mir mit einer schaltbaren Steckdose geholfen, aber besser als das Ding einpacken und zum Service einschicken. So kann ich damit leben und spare noch Strom. Was noch auffällt ist das Einstellungsmenü, in dem manche Einstellungen ausgegraut sind. Es wird nicht erklärt in welchen Menüpunkten die Einstellungen vorzunehmen sind. Bei Audio sind alle EQ-Einstellungen fest, nur bei der Einstellung Personal können Anpassungen gemacht werden. Etwas Erklärung wäre schon hilfreich. Insgesamt ist meine Einschätzung vor allem mit dem heutigen Preis zwiespältig. Ich habe den Monitor zum Tiefpreis von ca. 700€ gekauft, Heute findet man ihn für über 1800 €, dafür würde ich ihn nicht kaufen, sondern ein gutes TV-Gerät (mit Direct Lit, Full Array Local Dimming wie mein LG) wieder als Monitor vorziehen. Wegen dem Preisleistungsverhältnis kann ich den Monitor heute nicht mehr empfehlen.

Fordeler

Gutes Bild, Matte Oberfläche, Anzahl Anschlüße, Fernbedienung

Ulemper

Lautsprecher System, brummen im Standby, heutiges Preis Leistungsverhältnis schlecht

Denne omtalen gjelder Monitor 559M1RYV 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Bruksdato 2024-02-02

Denne omtalen gjelder Monitor 559M1RYV 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Bruksdato 2024-02-02

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Ansvarsfraskrivelser

  1. BT.709-/DCI-P3-dekning basert på CIE1976

  2. NTSC-område basert på CIE 1976

  3. sRGB-område basert på CIE 1931

  4. Den maksimale oppløsningen fungerer for enten HDMI-inngang eller DP-inngang.

  5. For å få den beste utskriftsytelsen må du alltid sørge for at grafikkortet kan oppnå den maksimale oppløsningen og oppdateringshastigheten til denne Philips-skjermen.

  6. Svartid som tilsvarer SmartResponse

  7. For USB-C-strøm- og ladefunksjonen må den bærbare datamaskinen støtte spesifikasjonene for standard USB-C-strømforsyning. Sjekk brukerhåndboken for den bærbare PC-en eller produsenten for å få mer informasjon.

  8. For Videooverføring via USB-C må den bærbare PC-en / enheten din støtte USB-C DP Alt-modus

  9. Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.