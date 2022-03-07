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559M1RYV/01
Optimalisert ytelse for nestegenerasjons konsollspilling
For ekte konsollspillentusiaster innebærer Xbox Momentum-skjermen en ny spillepoke. Start på neste nivå med jevn lyd fra lydekspertene Bowers & Wilkins og ny Ambiglow-belysning for dypere innlevelse og spillverdener.
Designed for Xbox
Momentum
55" (139,7 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
Slipp løs konsollspillingen. Vi samarbeidet med Xbox-teamet for å utvikle denne Designed for Xbox-skjermen som er bekreftet at leverer den optimale visuelle ytelsen i Xbox-serien X i det øyeblikket du kobler den til.
Spill med krystallklar 4K-oppløsning med jevn oppdateringshastighet på 120 Hz når du kobler til Xbox-serien X og andre nestegenerasjons konsoller via én av flere HDMI 2.1-tilkoblinger. En raskere oppdateringshastighet sikrer at færre bilder hoppes over, og viser fiendenes bevegelser i svært klare, jevne bevegelser som gjør det enkelt å sikte på dem.
PC-spillere som krever en ekte 4K-spillopplevelse med den raskeste oppdateringsfrekvensen på 144 Hz, kan nå nyte enda jevnere ytelse med de inkluderte tilkoblingene.
Priser
3.3
av 5
6
Anmeldelser
Scarabrider
07/03/2022
Deutschland
Perfekter Monitor zur richtigen Zeit
Der Monitor ist einfach perfekt. Sowohl für die Arbeit mit einem MacBook Pro als auch zum spielen mit der neuen Xbox Series X. Er steht bei mir auf dem Schreibtisch. Ich habe mich für diesen 55 Zoll Monitor entschieden da ich auch spielen wollte und das geht mit einer Console besser. Der Ton ist der Hammer. Wir sind schon am überlegen ihn ein zweites Mal zu kaufen für unseren Sohn.
Fordeler
Bildqualität, Sound, Ausstattung.
Ulemper
Keine Lautstärkesteuerung über MacBook, muss über Fernbedienung
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Monitor 559M1RYV 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Bruksdato 2021-09-07
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Monitor 559M1RYV 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Bruksdato 2021-09-07
grey.rider
29/12/2022
Österreich
Ausgezeichneter 4k Gaming und Office Monitor
Ich nutze einige Monitore parallel um zu arbeiten und natürlich auch für Spiele. Vormals hatte ich einen nicht HDR tauglichen Acer Predator der ersten 4k Generation auf dem Tisch stehen, der als 32" von zwei 24" flankiert worden ist. Als er leider nach nicht ganz 4,5 Jahren plötzlich ein schweres Kondesator Problem sich eingefangen hat. Daher habe ich mich entschlossen, nach ersten Erfahrungen mit den zwei Philips 27" Ersatz Monitoren (anstelle meiner 24" FHD) mich an den 559 zu wagen. Das Bild ist scharf, die Farbdarstellung sehr akurat, das Local Dimming arbeitet sehr zuverlässig - wenn auch nicht komplett Blooming frei, die B&O Soundbar (2.0) erzeugt einen ausgezeichneten Klang (für eine Soundbar) - recht klar in der Höhenabildung und mit einem durchaus kräftigen, aber nicht aufdringlichen Bass; HDR Modi werden problemlos erkannt und in Spielen oder entsprechendem Content verwendet.
Fordeler
140 Hz HDR Panel; HDMI 2.1; Sehr gut klingende Soundbar (Stereo)
Ulemper
Leider kein Subwoofer Ausgang; G-Sync Support würde in meinem Fall zum perfekten Ergebnis fehlen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Monitor 559M1RYV 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Bruksdato 2022-06-29
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Monitor 559M1RYV 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Bruksdato 2022-06-29
Polarbär
02/06/2024
Deutschland
Ist in Ordnung, Bild gut, aber Schwachpunkte
Wurde als Erweiterung zu einem als Monitor eingesetzten LG TV gekauft. So sind jetzt 2 55" Monitore im Einsatz, was sehr flexibel auch im Einsatz mit mehreren PC ist. Das Bild ist gut und das ist die Hauptsache. Der Ton ist trotz großen Namen im Grunde eine Enttäuschung. Einfache aktive Lautsprecher wie the box pro Achat 104 A für ca. 160€ das Paar schlagen das B & W Lautsprecher System, Von den KRK Studio Monitoren will ich gar nicht sprechen, der Vergleich wäre unfair. Was ärgerlich ist, der Monitor brummt im Standby. Nun es ist ein Monitor, so habe ich mir mit einer schaltbaren Steckdose geholfen, aber besser als das Ding einpacken und zum Service einschicken. So kann ich damit leben und spare noch Strom. Was noch auffällt ist das Einstellungsmenü, in dem manche Einstellungen ausgegraut sind. Es wird nicht erklärt in welchen Menüpunkten die Einstellungen vorzunehmen sind. Bei Audio sind alle EQ-Einstellungen fest, nur bei der Einstellung Personal können Anpassungen gemacht werden. Etwas Erklärung wäre schon hilfreich. Insgesamt ist meine Einschätzung vor allem mit dem heutigen Preis zwiespältig. Ich habe den Monitor zum Tiefpreis von ca. 700€ gekauft, Heute findet man ihn für über 1800 €, dafür würde ich ihn nicht kaufen, sondern ein gutes TV-Gerät (mit Direct Lit, Full Array Local Dimming wie mein LG) wieder als Monitor vorziehen. Wegen dem Preisleistungsverhältnis kann ich den Monitor heute nicht mehr empfehlen.
Fordeler
Gutes Bild, Matte Oberfläche, Anzahl Anschlüße, Fernbedienung
Ulemper
Lautsprecher System, brummen im Standby, heutiges Preis Leistungsverhältnis schlecht
Denne omtalen gjelder Monitor 559M1RYV 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Bruksdato 2024-02-02
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Bruksdato 2024-02-02
BT.709-/DCI-P3-dekning basert på CIE1976
NTSC-område basert på CIE 1976
sRGB-område basert på CIE 1931
Den maksimale oppløsningen fungerer for enten HDMI-inngang eller DP-inngang.
For å få den beste utskriftsytelsen må du alltid sørge for at grafikkortet kan oppnå den maksimale oppløsningen og oppdateringshastigheten til denne Philips-skjermen.
Svartid som tilsvarer SmartResponse
For USB-C-strøm- og ladefunksjonen må den bærbare datamaskinen støtte spesifikasjonene for standard USB-C-strømforsyning. Sjekk brukerhåndboken for den bærbare PC-en eller produsenten for å få mer informasjon.
For Videooverføring via USB-C må den bærbare PC-en / enheten din støtte USB-C DP Alt-modus
Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.