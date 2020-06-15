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346P1CRH/00
Mestre alle oppgavene med en klar panoramautsikt
Den buede Philips Brilliance WQHD-skjermen med DisplayHDR 400 gir skarpe og enestående bilder. Med USB-C og et sikkert popup-webkamera med Windows Hello øker du produktiviteten din.
P-serien
34" (86,36 cm)
3440 x 1440 (WQHD)
Disse Philips-skjermene leverer CrystalClear, UltraWide Quad HD-bilder med 3440 x 1440 piksler. De nye skjermene bruker paneler med høy ytelse, svært høy pikseltetthet og 178/178-graders bred visning. Slik gir de liv til bilder og grafikk. UltraWide 21:9-formatet sørger for økt produktivitet ved å gi mer plass til sidestilte sammenligninger og mer oversiktlige regnearkkolonner. Enten du stiller profesjonelle krav til ekstremt detaljert informasjon i løsninger med datamaskinassistert konstruksjon og produksjon eller du er en finansekspert som arbeider i enorme regneark, gir Philips-skjermene deg CrystalClear-bilder.
Philips MultiView-skjermens svært høye oppløsning gjør at du nå får en helt ny verden av tilkoblingsmuligheter. MultiView gir aktiv dobbel tilkobling og visning, slik at du kan bruke flere enheter, f.eks. en stasjonær og en bærbar PC samtidig, og få gjort mange ulike oppgaver samtidig.
Denne Philips-skjermen har en innebygd USB type C-dokkingstasjon med strømforsyning. Den slanke, vendbare USB-C-kontakten gjør at du kan dokke enkelt med én kabel. Gjør ting enklere ved å koble til eksterne enheter som tastatur, mus og RJ-45-Ethernetkabelen til skjermens dokkingstasjon. Bare koble den bærbare PC-en og skjermen sammen med én USB-C-kabel for å se på video med høy oppløsning og overføre data raskt, mens du samtidig slår på og lader den bærbare PC-en.
3.7
av 5
30
Anmeldelser
Joe Cool
15/06/2020
Norge
Super!
Love it! The beste monitor I've ever had and it includes so many extras functionality that makes my day much easier. =)
Fordeler
lots
Ulemper
none
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Monitor 346P1CRH Buet UltraWide LCD-skjerm med USB-C
Bruksdato 2020-05-15
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Monitor 346P1CRH Buet UltraWide LCD-skjerm med USB-C
Bruksdato 2020-05-15
alphapapaactual
21/08/2020
Sverige
Riktigt prisvärd och bra skärm!
Har precis fått skärmen och packat upp den, kopplat in den till min dator med hdmi-kabel och allt funkade perfekt från början. Fick bara slå på HDR-inställningen i Windows 10 sen var allt klart. Bilden håller hög klass med tydliga färger och djup svärta. Även ljudet överraskade som bättre än vad jag trodde. Det som återstår är att köpa en USB-C kabel som inte ingick i kartongen tyvärr för att få igång alla funktioner.
Fordeler
Stor, Bred, Bra färger
Ulemper
Ingick ingen USB-C kabel
Denne omtalen gjelder Monitor 346P1CRH Svängd UltraWide LCD-skärm med USB-C
Bruksdato 2020-07-21
Denne omtalen gjelder Monitor 346P1CRH Svängd UltraWide LCD-skärm med USB-C
Bruksdato 2020-07-21
Quickie14
24/02/2023
United Kingdom
A Brilliant Productivity Monitor
I was looking for a monitor to link up with my Macbook Pro M1 and I came across the Philips 346P1CRH. This Monitor has increased my productivity no end and I highly recommend it. The USB-C Docking and PowerSensor features make this a great monitor, having to use just the one cable and if I step away from my deck it saves power.
Fordeler
USB-C Docking One Cable Power/Display and PowerSensor. The Stand is excellent too.....
Ulemper
None
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Monitor 346P1CRH Curved UltraWide LCD Monitor with USB-C
Bruksdato 2022-01-24
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Monitor 346P1CRH Curved UltraWide LCD Monitor with USB-C
Bruksdato 2022-01-24
Radius i skjermens buede form i mm
Den maksimale oppløsningen fungerer for enten USB-C-, DP- eller HDMI-inngang.
Når du kobler til USB-C og hvis PC-en ikke støtter HBR3, kan du sette innstillingen for USB-hub til USB 2.0. Da støttes oppløsningen 3440 x 1440 @ 100 Hz.
Svartid som tilsvarer SmartResponse
BT.709-/DCI-P3-dekning basert på CIE1976
NTSC-område basert på CIE1976
sRGB-område basert på CIE 1931
Adobe RGB-dekning basert på CIE1976
Hvis Ethernet-tilkoblingen virker sakte, åpner du skjermmenyen og velger USB 3.0 eller en høyere versjon som støtter LAN-hastigheten til 1G.
DisplayPort 1.4-versjonen er for HDR
For Videooverføring via USB-C må den bærbare PC-en / enheten din støtte USB-C DP Alt-modus
For USB-C-strøm- og ladefunksjonen må den bærbare datamaskinen støtte spesifikasjonene for standard USB-C-strømforsyning. Sjekk brukerhåndboken for den bærbare PC-en eller produsenten for å få mer informasjon.
Maksimalt antall eksterne skjermer som kan støttes: 1 ved å bruke USB-C, 2 ved å bruke DP
Den maksimale oppløsningen for ekstern skjerm avhenger av båndbreddebegrensningen.
Når skjermen er koblet til med USB-C og PC-en støtter HBR3, støtter MST-funksjonen en maksimal oppløsning på 3440 x 1440 @ 60 Hz på primærskjermen og 1920 x 1080 @ 60 Hz på sekundærskjermen. Hvis ikke endrer du USB-innstillingen på primærskjermen til USB 2.0 via OSD-innstillingen for å få MST-funksjonen
Med MST over DP må både primær- og sekundærskjermen være satt til utvidet modus for DP-utgang, og den maksimale oppløsningen for begge skjermene må være 3440 x 1440 @ 60 Hz.
EPEAT-vurdering er kun gyldig der Philips registrerer produktet. Gå til https://www.epeat.net/ for registreringsstatus i bostedslandet ditt.
Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.
Produktene og tilbehøret som står oppført i dette pakningsvedlegget, kan variere etter land og region.
Kabelen(e) som følger med produktet kan variere i type, antall og spesifikasjoner i samsvar med lands- eller regionspesifikke krav.