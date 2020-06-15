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MonitorBuet UltraWide LCD-skjerm med USB-C

346P1CRH/00

3.7

| (30) Anmeldelser

Mestre alle oppgavene med en klar panoramautsikt

Den buede Philips Brilliance WQHD-skjermen med DisplayHDR 400 gir skarpe og enestående bilder. Med USB-C og et sikkert popup-webkamera med Windows Hello øker du produktiviteten din.

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Mestre alle oppgavene med en klar panoramautsikt

  • P-serien

  • 34" (86,36 cm)

  • 3440 x 1440 (WQHD)

CrystalClear-bilder med UltraWide QHD 3440 x 1440 piksler

CrystalClear-bilder med UltraWide QHD 3440 x 1440 piksler

Disse Philips-skjermene leverer CrystalClear, UltraWide Quad HD-bilder med 3440 x 1440 piksler. De nye skjermene bruker paneler med høy ytelse, svært høy pikseltetthet og 178/178-graders bred visning. Slik gir de liv til bilder og grafikk. UltraWide 21:9-formatet sørger for økt produktivitet ved å gi mer plass til sidestilte sammenligninger og mer oversiktlige regnearkkolonner. Enten du stiller profesjonelle krav til ekstremt detaljert informasjon i løsninger med datamaskinassistert konstruksjon og produksjon eller du er en finansekspert som arbeider i enorme regneark, gir Philips-skjermene deg CrystalClear-bilder.

MultiView gjør dobbel tilkobling og visning mulig samtidig

MultiView gjør dobbel tilkobling og visning mulig samtidig

Philips MultiView-skjermens svært høye oppløsning gjør at du nå får en helt ny verden av tilkoblingsmuligheter. MultiView gir aktiv dobbel tilkobling og visning, slik at du kan bruke flere enheter, f.eks. en stasjonær og en bærbar PC samtidig, og få gjort mange ulike oppgaver samtidig.

Innebygd USB-C-dokkingstasjon

Innebygd USB-C-dokkingstasjon

Denne Philips-skjermen har en innebygd USB type C-dokkingstasjon med strømforsyning. Den slanke, vendbare USB-C-kontakten gjør at du kan dokke enkelt med én kabel. Gjør ting enklere ved å koble til eksterne enheter som tastatur, mus og RJ-45-Ethernetkabelen til skjermens dokkingstasjon. Bare koble den bærbare PC-en og skjermen sammen med én USB-C-kabel for å se på video med høy oppløsning og overføre data raskt, mens du samtidig slår på og lader den bærbare PC-en.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.7

av 5

30

Anmeldelser

15/06/2020

Norge

Norge

Super!

Love it! The beste monitor I've ever had and it includes so many extras functionality that makes my day much easier. =)

Fordeler

lots

Ulemper

none

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Monitor 346P1CRH Buet UltraWide LCD-skjerm med USB-C

Bruksdato 2020-05-15

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Monitor 346P1CRH Buet UltraWide LCD-skjerm med USB-C

Bruksdato 2020-05-15

21/08/2020

Sverige

Sverige

Riktigt prisvärd och bra skärm!

Har precis fått skärmen och packat upp den, kopplat in den till min dator med hdmi-kabel och allt funkade perfekt från början. Fick bara slå på HDR-inställningen i Windows 10 sen var allt klart. Bilden håller hög klass med tydliga färger och djup svärta. Även ljudet överraskade som bättre än vad jag trodde. Det som återstår är att köpa en USB-C kabel som inte ingick i kartongen tyvärr för att få igång alla funktioner.

Fordeler

Stor, Bred, Bra färger

Ulemper

Ingick ingen USB-C kabel

Denne omtalen gjelder Monitor 346P1CRH Svängd UltraWide LCD-skärm med USB-C

Bruksdato 2020-07-21

Denne omtalen gjelder Monitor 346P1CRH Svängd UltraWide LCD-skärm med USB-C

Bruksdato 2020-07-21

24/02/2023

United Kingdom

United Kingdom

A Brilliant Productivity Monitor

I was looking for a monitor to link up with my Macbook Pro M1 and I came across the Philips 346P1CRH. This Monitor has increased my productivity no end and I highly recommend it. The USB-C Docking and PowerSensor features make this a great monitor, having to use just the one cable and if I step away from my deck it saves power.

Fordeler

USB-C Docking One Cable Power/Display and PowerSensor. The Stand is excellent too.....

Ulemper

None

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Monitor 346P1CRH Curved UltraWide LCD Monitor with USB-C

Bruksdato 2022-01-24

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Monitor 346P1CRH Curved UltraWide LCD Monitor with USB-C

Bruksdato 2022-01-24

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Radius i skjermens buede form i mm

  2. Den maksimale oppløsningen fungerer for enten USB-C-, DP- eller HDMI-inngang.

  3. Når du kobler til USB-C og hvis PC-en ikke støtter HBR3, kan du sette innstillingen for USB-hub til USB 2.0. Da støttes oppløsningen 3440 x 1440 @ 100 Hz.

  4. Svartid som tilsvarer SmartResponse

  5. BT.709-/DCI-P3-dekning basert på CIE1976

  6. NTSC-område basert på CIE1976

  7. sRGB-område basert på CIE 1931

  8. Adobe RGB-dekning basert på CIE1976

  9. Hvis Ethernet-tilkoblingen virker sakte, åpner du skjermmenyen og velger USB 3.0 eller en høyere versjon som støtter LAN-hastigheten til 1G.

  10. DisplayPort 1.4-versjonen er for HDR

  11. For Videooverføring via USB-C må den bærbare PC-en / enheten din støtte USB-C DP Alt-modus

  12. For USB-C-strøm- og ladefunksjonen må den bærbare datamaskinen støtte spesifikasjonene for standard USB-C-strømforsyning. Sjekk brukerhåndboken for den bærbare PC-en eller produsenten for å få mer informasjon.

  13. Maksimalt antall eksterne skjermer som kan støttes: 1 ved å bruke USB-C, 2 ved å bruke DP

  14. Den maksimale oppløsningen for ekstern skjerm avhenger av båndbreddebegrensningen.

  15. Når skjermen er koblet til med USB-C og PC-en støtter HBR3, støtter MST-funksjonen en maksimal oppløsning på 3440 x 1440 @ 60 Hz på primærskjermen og 1920 x 1080 @ 60 Hz på sekundærskjermen. Hvis ikke endrer du USB-innstillingen på primærskjermen til USB 2.0 via OSD-innstillingen for å få MST-funksjonen

  16. Med MST over DP må både primær- og sekundærskjermen være satt til utvidet modus for DP-utgang, og den maksimale oppløsningen for begge skjermene må være 3440 x 1440 @ 60 Hz.

  17. EPEAT-vurdering er kun gyldig der Philips registrerer produktet. Gå til https://www.epeat.net/ for registreringsstatus i bostedslandet ditt.

  18. Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.

  19. Produktene og tilbehøret som står oppført i dette pakningsvedlegget, kan variere etter land og region.

  20. Kabelen(e) som følger med produktet kan variere i type, antall og spesifikasjoner i samsvar med lands- eller regionspesifikke krav.