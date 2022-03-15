Kabelhåndtering reduserer kabelrot så du får en ryddig arbeidsplass

Denne skjermen har en elegant løsning på kabelhåndteringen som gir deg en ryddigere arbeidsplass. Du trenger ikke å samle kablene med ekstra bånd. Et forlenget spor gir en skjult oppbevaringsplass til kablene. Det gjemmer kabler og ser bra ut i de fleste miljøer, spesielt der det er lite plass eller skrivebordet vender mot en vegg eller et vindu. Denne designen rydder opp i kablene så du får et mer organisert skrivebord.