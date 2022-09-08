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27M2N3500NF/00
Utvid spillhorisonten din
Denne 27-tommers IPS Evnia-skjermen gir skarp grafikk i spill. Med en oppdateringsfrekvens på 170Hz og 0.5ms Smart MBR kan du forvente tydelige bilder og en førsteklasses, allsidig spillopplevelse.
Evnia 3000
27" (68.5cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Du spiller intense konkurransespill. Du krever en skjerm med forsinkelsesfrie, svært jevne bilder. Denne Philips-skjermen tegner skjermbildet på nytt opptil 170 ganger per sekund, noe som er betydelig raskere enn en standardskjerm. En lavere bildefrekvens kan få fiender til å se ut som om de hopper fra sted til sted på skjermen, noe som gjør dem vanskelige å treffe. Med en bildefrekvens på 170Hz får du med de avgjørende bildene som ellers mangler, slik at fiendens bevegelser vises svært jevnt og du enkelt kan sikte på dem. Med svært lav inngangsforsinkelse og ingen skjermriving er denne Philips-skjermen den perfekte spillpartneren din
Inndataforsinkelse er tiden som går fra du utfører en handling med tilkoblede enheter, til du ser resultatet på skjermen. Lav inndataforsinkelse reduserer tidsforsinkelsen fra en kommando sendes fra enhetene dine til skjermen, og forbedrer spillingen betydelig i videospill som krever raske reaksjoner. Dette er spesielt viktig for dem som spiller raske konkurransespill.
Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.
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For best mulig ytelse må du alltid sørge for at grafikkortet ditt kan oppnå den maksimale oppløsningen og oppdateringsfrekvensen til denne Philips-skjermen.
Responstidsverdi tilsvarende SmartResponse
Adobe RGB- og DCI-P3-dekning basert på CIE1976, sRGB-område basert på CIE1931, NTSC-område basert på CIE1976.
Smart MBR justerer lysstyrken for å redusere uskarphet, så lysstyrken kan ikke justeres mens Smart MBR er slått på. For å redusere bevegelsesuskarphet blinker LED-bakbelysningen synkront med skjermoppdateringen, noe som kan føre til merkbare endringer i lysstyrken
Smart MBR er en spilloptimalisert modus. Når Smart MBR slås på, kan det føre til merkbar flimring på skjermen. Det anbefales å slå funksjonen av når du ikke bruker spillfunksjonen
Denne skjermen er utviklet med tanke på bærekraft: Skjermens kabinett består av 85% resirkulert plast fra forbrukeravfall.
Produktene og tilbehøret som er oppført i dette produktarket, kan variere fra land til land og region til region.
Skjermen kan se annerledes ut enn på funksjonsbildene.