170Hz oppdateringsfrekvens for svært jevne, skarpe bilder

Du spiller intense konkurransespill. Du krever en skjerm med forsinkelsesfrie, svært jevne bilder. Denne Philips-skjermen tegner skjermbildet på nytt opptil 170 ganger per sekund, noe som er betydelig raskere enn en standardskjerm. En lavere bildefrekvens kan få fiender til å se ut som om de hopper fra sted til sted på skjermen, noe som gjør dem vanskelige å treffe. Med en bildefrekvens på 170Hz får du med de avgjørende bildene som ellers mangler, slik at fiendens bevegelser vises svært jevnt og du enkelt kan sikte på dem. Med svært lav inngangsforsinkelse og ingen skjermriving er denne Philips-skjermen den perfekte spillpartneren din