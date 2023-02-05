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MonitorUSB-C-skjerm

27E1N3300A/00

2.3

| (3) Anmeldelser

Enklere tilkoblinger med USB-C

Denne Philips USB-C-flerfunksjonsskjermen har et ryddig oppsett. Med én enkelt kabel kan du vise jevn video med høy oppløsning, overføre data og lade den bærbare datamaskinen. Et ekte knutepunkt for folk på farten.

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Enklere tilkoblinger med USB-C

  • 3000-serien

  • 27 " (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Koble til en bærbar PC med én USB-C-kabel

Koble til en bærbar PC med én USB-C-kabel

Denne skjermen fra Philips har en USB type-C-kontakt med strømforsyning. Med intelligent og fleksibel strømhåndtering kan du lade den kompatible enheten direkte. Den slanke, vendbare USB-C-kontakten gir deg en enkel tilkobling med én kabel. Du kan se på video med høy oppløsning og overføre data raskt, mens du samtidig slår på og lader den kompatible enheten.

Spill helt enkelt med AMD FreeSync™-teknologi

Spill helt enkelt med AMD FreeSync™-teknologi

Når du spiller, skal det ikke stå mellom hakkete spilling eller dårlig bildeoppløsning. Med den nye Philips-skjermen trenger det ikke være slik. Få jevn ytelse uten bildeartefakter ved så å si alle rammehastigheter med AMD FreeSync™-teknologi, rask oppdatering og superrask responstid.

1 ms (MPRT) rask respons for skarpt bilde og jevn spilling

1 ms (MPRT) rask respons for skarpt bilde og jevn spilling

MPRT (motion picture response time) er en mer intuitiv måte å beskrive responstid på, som refererer til varigheten fra å se uskarpt støy til klare og skarpe bilder. Philips-skjermen til spilling med 1 ms MPRT fjerner effektivt etterslep og uskarphet, og gir nøyaktig og presis grafikk for å forbedre spillopplevelsen. Førstevalget til spennende og lynraske spill.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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2.3

av 5

3

Anmeldelser

5
3

05/02/2023

Nederland

Nederland

Bekreftet kjøper

Goed product; eenvoudig te installeren

Voor de computergebruiker die niet hoeft te gamen, is dit gewoon een goed werkende monitor. Installatie en gebruik zijn goed.

Fordeler

Duidelijk en helder beeld

Ulemper

Van het gemak van slechts één verbindingskabel naar PC kan geen gebruik worden gemaakt bij oudere PC's.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Monitor 24E1N3300A USB-C-monitor

Bruksdato 2023-01-05

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Monitor 24E1N3300A USB-C-monitor

Bruksdato 2023-01-05

28/01/2023

Nederland

Nederland

specification mismatch

On the website, it says USB-C maximum power delivery Up to 65W, but according to the monitor's setting it's actually 45W tops. therefore it won't be able to charge the laptop.

Denne omtalen gjelder Monitor 24E1N3300A USB-C-monitor

Bruksdato 2022-12-28

Denne omtalen gjelder Monitor 24E1N3300A USB-C-monitor

Bruksdato 2022-12-28

13/12/2022

Suisse

Suisse

USB Hub keine Funktion

Wahrscheinlich ist es nicht gewollt, dass man die USB Downstreams nutzt, wird ja auch nicht so richtig mit geworben. Zwar soll man angeblich Tastatur und Maus gemäss Anleitung anschliessen können, jedoch funktioniert keine einzige.

Ulemper

der telefonische Service ist unter aller Kanone, keinerlei Hilfe, frech werden sie auch noch

Denne omtalen gjelder Monitor 27E1N3300A USB-C-Monitor

Bruksdato 2022-11-13

Denne omtalen gjelder Monitor 27E1N3300A USB-C-Monitor

Bruksdato 2022-11-13

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  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.

  2. Den maksimale oppløsningen fungerer bare for HDMI-inngang.

  3. For å få den beste utskriftsytelsen må du alltid sørge for at grafikkortet kan oppnå den maksimale oppløsningen og oppdateringshastigheten til denne Philips-skjermen.

  4. Svartid som tilsvarer SmartResponse

  5. MPRT er laget for å justere lysstyrken for reduksjon av uskarphet, og kan derfor ikke justere lysstyrken når MPRT er slått på. For å redusere uskarpheten i bevegelser vil LED-bakgrunnsbelysningen synkroniseres med skjermoppdateringen, noe som kan føre til en merkbar lysstyrkeendring.

  6. MPRT er en spilloptimalisert modus. Hvis du slår på MPRT, kan det føre til merkbar flimring på skjermen. Vi anbefaler at du slår den av når du ikke bruker spillfunksjonen.

  7. NTSC-område basert på CIE 1976

  8. sRGB-område basert på CIE 1931

  9. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med enerett. AMD, AMD Arrow-logoen, FreeSync™ og kombinasjoner av disse er varemerker som tilhører Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavn i denne publikasjonen er kun til identifikasjonsformål og kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.

  10. For USB-C-strøm- og ladefunksjonen må den bærbare datamaskinen støtte spesifikasjonene for standard USB-C-strømforsyning. Sjekk brukerhåndboken for den bærbare PC-en eller produsenten for å få mer informasjon.

  11. For Videooverføring via USB-C må den bærbare PC-en / enheten din støtte USB-C DP Alt-modus

  12. Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.