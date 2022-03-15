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4K Ultra HD LCD-skjerm

278E1A/00

4.5

| (61) Anmeldelser | 93% anbefaler dette produktet

Rett og slett fantastisk

27-tommersskjermen i E-serien gir deg fantastiske bilder og en elegant design når du vil ha en stilfull oppgradering av arbeidsplassen. Ultraklar 4K UHD med bred visningsvinkel gir den samme ultimate klarheten og realistiske bilder, uansett hvor du sitter foran skjermen.

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Rett og slett fantastisk

  • E-serien

  • 27 " (68,6 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Lavt strømforbruk reduserer strømregningene

DisplayPort-tilkobling for best mulig visuelle effekter

DisplayPort er en digital kobling fra PC til skjerm uten konvertering. Med høyere ytelse enn DVI-standarden er den fullt kapabel til å støtte kabler på 15 meter med en dataoverføringshastighet på 10,8 Gbps/sek. Med denne høye ytelsen uten ventetid får du de raskeste bildene og oppdateringene – noe som gjør DisplayPort til det beste valget ikke bare for vanlige kontorer og hjemmebruk, men også for krevende spill, filmer, videoredigering og mye mer. Takket være forskjellige adaptere tar den også hensyn til at flere enheter skal kunne fungere sammen.

Innebygde stereohøyttalere for multimedier

Et par stereohøyttalere med høy kvalitet er bygd inn i skjermenheten. De kan være synlige fra fronten, eller usynlige pekende nedover, pekende oppover, pekende bakover, osv. avhengig av modell og utforming.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.5

av 5

61

Anmeldelser

93%

anbefaler dette produktet

15/03/2022

Sverige

Sverige

Great

Amazing monitor in this price range, fully recommend

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 278E1A 4K Ultra HD LED-skärm

Bruksdato 2020-03-15

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 278E1A 4K Ultra HD LED-skärm

Bruksdato 2020-03-15

21/02/2026

United Kingdom

United Kingdom

Great monitor

I bought one monitor, and after using it, I bought another.

Fordeler

Great price

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 328E1CA Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color

Bruksdato 2025-02-21

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 328E1CA Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color

Bruksdato 2025-02-21

23/10/2025

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Excellent monitors

Got these to replace old monitors, look great and great quality

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 322E1C Full HD Curved LCD display

Bruksdato 2025-09-23

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 322E1C Full HD Curved LCD display

Bruksdato 2025-09-23

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Ansvarsfraskrivelser

  1. "IPS" word mark / trademark and related patents on technologies belong to their respective owners.

  2. Den maksimale oppløsningen fungerer for enten HDMI-inngang eller DP-inngang.

  3. Svartid som tilsvarer SmartResponse

  4. NTSC, DCI-P3, Adobe RGB-område basert på CIE1976

  5. sRGB-område basert på CIE 1931

  6. Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.