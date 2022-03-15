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Rett og slett fantastisk
27-tommersskjermen i E-serien gir deg fantastiske bilder og en elegant design når du vil ha en stilfull oppgradering av arbeidsplassen. Ultraklar 4K UHD med bred visningsvinkel gir den samme ultimate klarheten og realistiske bilder, uansett hvor du sitter foran skjermen.
E-serien
27 " (68,6 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
DisplayPort er en digital kobling fra PC til skjerm uten konvertering. Med høyere ytelse enn DVI-standarden er den fullt kapabel til å støtte kabler på 15 meter med en dataoverføringshastighet på 10,8 Gbps/sek. Med denne høye ytelsen uten ventetid får du de raskeste bildene og oppdateringene – noe som gjør DisplayPort til det beste valget ikke bare for vanlige kontorer og hjemmebruk, men også for krevende spill, filmer, videoredigering og mye mer. Takket være forskjellige adaptere tar den også hensyn til at flere enheter skal kunne fungere sammen.
Et par stereohøyttalere med høy kvalitet er bygd inn i skjermenheten. De kan være synlige fra fronten, eller usynlige pekende nedover, pekende oppover, pekende bakover, osv. avhengig av modell og utforming.
4.5
av 5
61
Anmeldelser
93%
anbefaler dette produktet
Barbosu
15/03/2022
Sverige
Great
Amazing monitor in this price range, fully recommend
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 278E1A 4K Ultra HD LED-skärm
Bruksdato 2020-03-15
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 278E1A 4K Ultra HD LED-skärm
Bruksdato 2020-03-15
SøLy
21/02/2026
United Kingdom
Great monitor
I bought one monitor, and after using it, I bought another.
Fordeler
Great price
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 328E1CA Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color
Bruksdato 2025-02-21
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 328E1CA Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color
Bruksdato 2025-02-21
Davo92
23/10/2025
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Excellent monitors
Got these to replace old monitors, look great and great quality
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 322E1C Full HD Curved LCD display
Bruksdato 2025-09-23
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 322E1C Full HD Curved LCD display
Bruksdato 2025-09-23
"IPS" word mark / trademark and related patents on technologies belong to their respective owners.
Den maksimale oppløsningen fungerer for enten HDMI-inngang eller DP-inngang.
Svartid som tilsvarer SmartResponse
NTSC, DCI-P3, Adobe RGB-område basert på CIE1976
sRGB-område basert på CIE 1931
Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.