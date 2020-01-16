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Full HD LCD-skjerm

273V7QSB/01

4

| (7) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produktet

Levende, klare bilder fra kant til kant

En perfekt og allsidig skjerm med vakre bilder som strekker seg fra kant til kant, og som er god for øynene, i en kompakt og slank design.

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Levende, klare bilder fra kant til kant

  • V-serien

  • 27 " (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Bred IPS LED-visningsteknologi for bilde- og fargenøyaktighet

IPS-skjermer bruker en avansert teknologi som gir deg ekstra brede visningsvinkler på 178/178 grader, noe som gjør det mulig å se skjermen fra nesten alle vinkler. I motsetning til standard TN-paneler gir IPS-skjermer deg svært skarpe bilder med livlige farger, noe som ikke bare gjør den perfekt for bilder, filmer og nettsurfing, men også for profesjonelle programmer som krever fargenøyaktighet og konsekvent lysstyrke hele tiden.

Kompakt utforming sparer plass

EasyRead-modus for en papirlignende leseopplevelse

Opplev forbedret komfort og lesbarhet når du leser lange, teksttunge dokumenter. EasyRead-modus skaper en papirlignende seeropplevelse som er mildere for øynene dine ved å justere skjermens farger og zoomnivåer som simulerer følelsen av å lese på ekte papir – rett på den digitale skjermen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.0

av 5

7

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produktet

2

16/01/2020

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

1st class pc monitor

It looks good on my work desk great depth of colour easy to set up.photos and graphics look great on this monitor

Fordeler

Very good price

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 273V7QSB Full HD LCD monitor

Bruksdato 2018-12-16

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 273V7QSB Full HD LCD monitor

Bruksdato 2018-12-16

19/10/2021

España

España

Bekreftet kjøper

El monitor funciona perfectamente

Le doy 5 estrellas porque es un monitor que cumple con todo lo que se le puede pedir. Nunca falla y la configuración que permite realizar en la imagen es muy buena. Hecho en falta tener más de un conector HDMI pero muy contento igualmente.

Fordeler

Buena resolución por buen precio

Ulemper

Una sola entrada HDMI

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 243V7QSB Monitor LCD Full HD

Bruksdato 2021-04-19

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 243V7QSB Monitor LCD Full HD

Bruksdato 2021-04-19

06/03/2018

Italia

Italia

ottimo monitor da 27 pollici, qualità discreta e prezzo non elevato.

ottimo monitor da 27 pollici, qualità discreta e prezzo non elevato.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 273V7QSB Monitor LCD Full HD

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 273V7QSB Monitor LCD Full HD

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.

  2. Svartid som tilsvarer SmartResponse