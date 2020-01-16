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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Levende, klare bilder fra kant til kant
En perfekt og allsidig skjerm med vakre bilder som strekker seg fra kant til kant, og som er god for øynene, i en kompakt og slank design.
V-serien
27 " (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
IPS-skjermer bruker en avansert teknologi som gir deg ekstra brede visningsvinkler på 178/178 grader, noe som gjør det mulig å se skjermen fra nesten alle vinkler. I motsetning til standard TN-paneler gir IPS-skjermer deg svært skarpe bilder med livlige farger, noe som ikke bare gjør den perfekt for bilder, filmer og nettsurfing, men også for profesjonelle programmer som krever fargenøyaktighet og konsekvent lysstyrke hele tiden.
Opplev forbedret komfort og lesbarhet når du leser lange, teksttunge dokumenter. EasyRead-modus skaper en papirlignende seeropplevelse som er mildere for øynene dine ved å justere skjermens farger og zoomnivåer som simulerer følelsen av å lese på ekte papir – rett på den digitale skjermen.
4.0
av 5
7
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produktet
Lemgo68
16/01/2020
United Kingdom
Bekreftet kjøper
1st class pc monitor
It looks good on my work desk great depth of colour easy to set up.photos and graphics look great on this monitor
Fordeler
Very good price
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 273V7QSB Full HD LCD monitor
Bruksdato 2018-12-16
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 273V7QSB Full HD LCD monitor
Bruksdato 2018-12-16
Legolas_006
19/10/2021
España
Bekreftet kjøper
El monitor funciona perfectamente
Le doy 5 estrellas porque es un monitor que cumple con todo lo que se le puede pedir. Nunca falla y la configuración que permite realizar en la imagen es muy buena. Hecho en falta tener más de un conector HDMI pero muy contento igualmente.
Fordeler
Buena resolución por buen precio
Ulemper
Una sola entrada HDMI
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 243V7QSB Monitor LCD Full HD
Bruksdato 2021-04-19
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 243V7QSB Monitor LCD Full HD
Bruksdato 2021-04-19
merovingio
06/03/2018
Italia
ottimo monitor da 27 pollici, qualità discreta e prezzo non elevato.
ottimo monitor da 27 pollici, qualità discreta e prezzo non elevato.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 273V7QSB Monitor LCD Full HD
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 273V7QSB Monitor LCD Full HD
Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.
Svartid som tilsvarer SmartResponse