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Levende og tydelige bilder uten grenser
Philips’ vidvinkelskjerm i V-serien gir deg grenseløs visning og mye for pengene med viktige funksjoner. Adaptive-Sync gir deg jevn videovisning. Funksjoner som antirefleks, LowBlue-modus og flimringsfri teknologi gjør det mindre belastende for øynene.
V-serien
27 " (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
DisplayPort er en digital kobling fra PC til skjerm uten konvertering. Med høyere ytelse enn DVI-standarden er den fullt kapabel til å støtte kabler på 15 meter med en dataoverføringshastighet på 10,8 Gbps/sek. Med denne høye ytelsen uten ventetid får du de raskeste bildene og oppdateringene – noe som gjør DisplayPort til det beste valget ikke bare for vanlige kontorer og hjemmebruk, men også for krevende spill, filmer, videoredigering og mye mer. Takket være forskjellige adaptere tar den også hensyn til at flere enheter skal kunne fungere sammen.
På grunn av måten lysstyrke kontrolleres på LED-bakbelyste skjermer på, opplever noen brukere at skjermen deres flimrer, og dette fører til at de blir slitne i øynene. Philips' flimringsfri teknologi bruker en ny løsning for å regulere lysstyrken og redusere flimring, slik at seeropplevelsen blir mer behagelig.
På samme måte som UV-stråler kan forårsake øyeskader, har studier vist at blått lys med kort bølgelengde fra LED-skjermer kan forårsake øyeskader og påvirke synet over tid. Philips LowBlue er utviklet for velvære og benytter seg av en intelligent programvareteknologi for å redusere skadelig blått lys med kort bølgelengde.
4.2
av 5
12
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produktet
Good speed
03/08/2024
United Kingdom
Bekreftet kjøper
The product has very good features
Excellent plug and play features, software accompanied the monitor making it available on the system with its drivers, low power consumption.
Fordeler
Inexpensive, good appearance, comes with drivers, and adaptable connectivity.
Ulemper
Not recognisable on system without drivers.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 272V8A LCD monitor
Bruksdato 2022-08-03
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 272V8A LCD monitor
Bruksdato 2022-08-03
FreshMike
01/01/2023
United Kingdom
Excellent Monitor, great Picture Quality ,75Hz
Got it for 85£, which was a bargain for a 75Hz Monitor. Use it without a problem in a multi monitor setup. There is nothing else you can want from monitor like this: IPS Panel, 75Hz, Great picture quality, Gaming response time < 5ms, HDMI, DP, speakers ..
Fordeler
- Great Full HD Quality, 3 inputs HDMI, DP, inbuilt speakers, 75Hz
Ulemper
Build in speakers are not the best, but they do the job
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 242V8A LCD monitor
Bruksdato 2022-01-01
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 242V8A LCD monitor
Bruksdato 2022-01-01
GGran
14/09/2022
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Lovely picture
The size of the monitor was paramount and this one had such a lovely look about it with just a small edging. It is lovely.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 242V8A LCD monitor
Bruksdato 2021-08-14
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 242V8A LCD monitor
Bruksdato 2021-08-14
Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.
Den maksimale oppløsningen fungerer for enten HDMI-inngang eller DP-inngang.
Svartid som tilsvarer SmartResponse
Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.