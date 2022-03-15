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Rett og slett oppslukende
Den buede 27-tommers skjermen i E-serien gir en virkelig oppslukende opplevelse i en stilfull design. Opplev klare bilder i Full HD og jevn action med AMD FreeSync-teknologi.
E-serien
27 " (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Et par stereohøyttalere med høy kvalitet er bygd inn i skjermenheten. De kan være synlige fra fronten, eller usynlige pekende nedover, pekende oppover, pekende bakover, osv. avhengig av modell og utforming.
På grunn av måten lysstyrke kontrolleres på LED-bakbelyste skjermer på, opplever noen brukere at skjermen deres flimrer, og dette fører til at de blir slitne i øynene. Philips' flimringsfri teknologi bruker en ny løsning for å regulere lysstyrken og redusere flimring, slik at seeropplevelsen blir mer behagelig.
VA LED-skjermen fra Philips bruker avansert multidomeneteknologi for vertikal justering som gir deg svært høye, statiske kontrastforhold for ekstra levende og klare bilder. Mens vanlige kontorprogrammer brukes enkelt, passer den svært godt til bilder, nettsurfing, filmer, spill og krevende grafiske programmer. Den optimaliserte pikselhåndteringsteknologien gir 178/178-graders visning i ekstra vid vinkel, noe som gir skarpe bilder.
4.5
av 5
61
Anmeldelser
93%
anbefaler dette produktet
Barbosu
15/03/2022
Sverige
Great
Amazing monitor in this price range, fully recommend
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 278E1A 4K Ultra HD LED-skärm
Date of Use 2020-03-15
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 278E1A 4K Ultra HD LED-skärm
Date of Use 2020-03-15
SøLy
21/02/2026
United Kingdom
Great monitor
I bought one monitor, and after using it, I bought another.
Fordeler
Great price
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 328E1CA Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color
Date of Use 2025-02-21
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 328E1CA Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color
Date of Use 2025-02-21
Davo92
23/10/2025
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Excellent monitors
Got these to replace old monitors, look great and great quality
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 322E1C Full HD Curved LCD display
Date of Use 2025-09-23
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 322E1C Full HD Curved LCD display
Date of Use 2025-09-23
Radius i skjermens buede form i mm
Den maksimale oppløsningen fungerer for enten HDMI-inngang eller DP-inngang.
Svartid som tilsvarer SmartResponse
NTSC-område basert på CIE 1976
sRGB-område basert på CIE 1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med enerett. AMD, AMD Arrow-logoen, FreeSync™ og kombinasjoner av disse er varemerker som tilhører Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavn i denne publikasjonen er kun til identifikasjonsformål og kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.
Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.