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  • Rett og slett oppslukende
  • Rett og slett oppslukende
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  • Rett og slett oppslukende
  • Rett og slett oppslukende

Buet Full HD LCD-skjerm

272E1CA/00

4.5

| (61) Anmeldelser | 93% anbefaler dette produktet

Rett og slett oppslukende

Den buede 27-tommers skjermen i E-serien gir en virkelig oppslukende opplevelse i en stilfull design. Opplev klare bilder i Full HD og jevn action med AMD FreeSync-teknologi.

Se alle fordeler

Rett og slett oppslukende

  • E-serien

  • 27 " (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Innebygde stereohøyttalere for multimedier

Et par stereohøyttalere med høy kvalitet er bygd inn i skjermenheten. De kan være synlige fra fronten, eller usynlige pekende nedover, pekende oppover, pekende bakover, osv. avhengig av modell og utforming.

Mindre slitsomt for øynene med flimringsfri teknologi

På grunn av måten lysstyrke kontrolleres på LED-bakbelyste skjermer på, opplever noen brukere at skjermen deres flimrer, og dette fører til at de blir slitne i øynene. Philips' flimringsfri teknologi bruker en ny løsning for å regulere lysstyrken og redusere flimring, slik at seeropplevelsen blir mer behagelig.

VA-skjermen gir utrolige bilder med brede visningsvinkler

VA LED-skjermen fra Philips bruker avansert multidomeneteknologi for vertikal justering som gir deg svært høye, statiske kontrastforhold for ekstra levende og klare bilder. Mens vanlige kontorprogrammer brukes enkelt, passer den svært godt til bilder, nettsurfing, filmer, spill og krevende grafiske programmer. Den optimaliserte pikselhåndteringsteknologien gir 178/178-graders visning i ekstra vid vinkel, noe som gir skarpe bilder.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.5

av 5

61

Anmeldelser

93%

anbefaler dette produktet

15/03/2022

Sverige

Sverige

Great

Amazing monitor in this price range, fully recommend

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 278E1A 4K Ultra HD LED-skärm

Date of Use 2020-03-15

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 278E1A 4K Ultra HD LED-skärm

Date of Use 2020-03-15

21/02/2026

United Kingdom

United Kingdom

Great monitor

I bought one monitor, and after using it, I bought another.

Fordeler

Great price

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 328E1CA Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color

Date of Use 2025-02-21

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 328E1CA Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color

Date of Use 2025-02-21

23/10/2025

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Excellent monitors

Got these to replace old monitors, look great and great quality

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 322E1C Full HD Curved LCD display

Date of Use 2025-09-23

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 322E1C Full HD Curved LCD display

Date of Use 2025-09-23

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Radius i skjermens buede form i mm

  2. Den maksimale oppløsningen fungerer for enten HDMI-inngang eller DP-inngang.

  3. Svartid som tilsvarer SmartResponse

  4. NTSC-område basert på CIE 1976

  5. sRGB-område basert på CIE 1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med enerett. AMD, AMD Arrow-logoen, FreeSync™ og kombinasjoner av disse er varemerker som tilhører Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavn i denne publikasjonen er kun til identifikasjonsformål og kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.

  7. Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.