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Rett og slett oppslukende
Den buede 27-tommers skjermen i E-serien gir en virkelig oppslukende opplevelse i en stilfull design. Opplev klare bilder i Full HD og jevn action med AMD FreeSync-teknologi.
E-serien
27 " (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
SmartContrast er en Philips-teknologi som analyserer innholdet du viser, justerer fargene automatisk og kontroller bakgrunnsbelysningens intensitet for å forbedre kontrasten dynamisk slik at du får de beste digitale bildene og videoene, eller som hjelp når du spiller spill med mørke fargetoner. Når økonomimodus velges, justeres kontrasten og bakgrunnsbelysningen fininnstilles for å gi akkurat den riktige visningen av kontorapplikasjoner som brukes hver dag, og for å senke strømforbruket.
Bildekvalitet teller. Vanlige skjermer gir kvalitet, men du forventer mer. Denne skjermen har en forbedret Full HD-oppløsning med 1920 x 1080 piksler. Tenk deg et virkelig levende bilde med Full HD for skarpe detaljer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farger.
Et par stereohøyttalere med høy kvalitet er bygd inn i skjermenheten. De kan være synlige fra fronten, eller usynlige pekende nedover, pekende oppover, pekende bakover, osv. avhengig av modell og utforming.
4.1
av 5
22
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produktet
simsubellchen
01/12/2025
Deutschland
Bekreftet kjøper
Schönes Design
Diesen Monitor kann man gerne weiter empfehlen, sehr gute Verarbeitung, sehr gute Auflösung, schnell montiert, angeschlossen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Date of Use 2025-11-01
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Date of Use 2025-11-01
Django 001
08/05/2021
Deutschland
Bekreftet kjøper
Super Produkt
Super Produkt so soll es sein, kann man weiterempfehlen!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Monitor 241E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Date of Use 2020-11-08
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Monitor 241E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Date of Use 2020-11-08
Dodi III
07/05/2021
Deutschland
Bekreftet kjøper
Das Produkt hat großartige Funktionen.
Es war einer gute wahl, bin froh so einer Monitor gewählt habe.
Fordeler
Sparsam
Ulemper
Kenne ich nicht.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Date of Use 2020-11-07
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Date of Use 2020-11-07
Radius of the arc of the display curvature in mm
Den maksimale oppløsningen fungerer bare for HDMI-inngang.
Svartid som tilsvarer SmartResponse
NTSC-område basert på CIE 1976
sRGB-område basert på CIE 1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med enerett. AMD, AMD Arrow-logoen, FreeSync™ og kombinasjoner av disse er varemerker som tilhører Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavn i denne publikasjonen er kun til identifikasjonsformål og kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.
Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.