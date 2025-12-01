ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Rett og slett oppslukende
  • Rett og slett oppslukende

Buet Full HD LCD-skjerm

271E1SCA/00

4.1

| (22) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produktet

Rett og slett oppslukende

Den buede 27-tommers skjermen i E-serien gir en virkelig oppslukende opplevelse i en stilfull design. Opplev klare bilder i Full HD og jevn action med AMD FreeSync-teknologi.

Se alle fordeler

Rett og slett oppslukende

  • E-serien

  • 27 " (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmartContrast for ekte, svarte detaljer

SmartContrast er en Philips-teknologi som analyserer innholdet du viser, justerer fargene automatisk og kontroller bakgrunnsbelysningens intensitet for å forbedre kontrasten dynamisk slik at du får de beste digitale bildene og videoene, eller som hjelp når du spiller spill med mørke fargetoner. Når økonomimodus velges, justeres kontrasten og bakgrunnsbelysningen fininnstilles for å gi akkurat den riktige visningen av kontorapplikasjoner som brukes hver dag, og for å senke strømforbruket.

16:9 Full HD-skjerm for skarpt detaljerte bilder

Bildekvalitet teller. Vanlige skjermer gir kvalitet, men du forventer mer. Denne skjermen har en forbedret Full HD-oppløsning med 1920 x 1080 piksler. Tenk deg et virkelig levende bilde med Full HD for skarpe detaljer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farger.

Innebygde stereohøyttalere for multimedier

Et par stereohøyttalere med høy kvalitet er bygd inn i skjermenheten. De kan være synlige fra fronten, eller usynlige pekende nedover, pekende oppover, pekende bakover, osv. avhengig av modell og utforming.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.1

av 5

22

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produktet

01/12/2025

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Schönes Design

Diesen Monitor kann man gerne weiter empfehlen, sehr gute Verarbeitung, sehr gute Auflösung, schnell montiert, angeschlossen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Date of Use 2025-11-01

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Date of Use 2025-11-01

08/05/2021

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Super Produkt

Super Produkt so soll es sein, kann man weiterempfehlen!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Monitor 241E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Date of Use 2020-11-08

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Monitor 241E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Date of Use 2020-11-08

07/05/2021

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Das Produkt hat großartige Funktionen.

Es war einer gute wahl, bin froh so einer Monitor gewählt habe.

Fordeler

Sparsam

Ulemper

Kenne ich nicht.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Date of Use 2020-11-07

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Date of Use 2020-11-07

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Radius of the arc of the display curvature in mm

  2. Den maksimale oppløsningen fungerer bare for HDMI-inngang.

  3. Svartid som tilsvarer SmartResponse

  4. NTSC-område basert på CIE 1976

  5. sRGB-område basert på CIE 1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med enerett. AMD, AMD Arrow-logoen, FreeSync™ og kombinasjoner av disse er varemerker som tilhører Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavn i denne publikasjonen er kun til identifikasjonsformål og kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.

  7. Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.