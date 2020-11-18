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Buet Full HD LCD-skjerm

271E1CA/00

4.3

| (3) Anmeldelser

Rett og slett oppslukende

Den buede 27-tommers skjermen i E-serien gir en virkelig oppslukende opplevelse i en stilfull design. Opplev klare bilder i Full HD og jevn action med AMD FreeSync-teknologi.

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Rett og slett oppslukende

  • E-serien

  • 27 " (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Skjerm med buet design for en mer oppslukende opplevelse

Skjerm med buet design for en mer oppslukende opplevelse

Skjermer til stasjonære datamaskiner gir en personlig brukeropplevelse, og derfor passer en buet design svært godt. Den buede skjermen er både behagelig å se på og har en oppslukende effekt rettet mot deg som sitter rett foran skjermen.

VA-skjermen gir utrolige bilder med brede visningsvinkler

VA-skjermen gir utrolige bilder med brede visningsvinkler

VA LED-skjermen fra Philips bruker avansert multidomeneteknologi for vertikal justering som gir deg svært høye, statiske kontrastforhold for ekstra levende og klare bilder. Mens vanlige kontorprogrammer brukes enkelt, passer den svært godt til bilder, nettsurfing, filmer, spill og krevende grafiske programmer. Den optimaliserte pikselhåndteringsteknologien gir 178/178-graders visning i ekstra vid vinkel, noe som gir skarpe bilder.

16:9 Full HD-skjerm for skarpt detaljerte bilder

16:9 Full HD-skjerm for skarpt detaljerte bilder

Bildekvalitet teller. Vanlige skjermer gir kvalitet, men du forventer mer. Denne skjermen har en forbedret Full HD-oppløsning med 1920 x 1080 piksler. Tenk deg et virkelig levende bilde med Full HD for skarpe detaljer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farger.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.3

av 5

3

Anmeldelser

3
2
1

18/11/2020

Deutschland

Deutschland

HD Curved Display

Sehr Zufrieden Sieht Super Toll aus Tolle Grafik Empfehle ich weiter

Fordeler

+++

Ulemper

---

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Bruksdato 2020-10-18

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Bruksdato 2020-10-18

25/11/2022

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

ja,aber aktuell gehen die Lautsprecher nicht,

die ersten Monate 2war ich sehr zufrieden, aktuell funktionieren die Gerätelautsprecher nicht

Ulemper

Lautsprecher defekt???

Denne omtalen gjelder 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Bruksdato 2022-05-25

Denne omtalen gjelder 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Bruksdato 2022-05-25

06/12/2021

France

France

Bekreftet kjøper

Belle image et pas trop encombrant

Belle image avec un éclairage homogène à l’œil qui n'a pas à rougir de sa coopération avec un iMac et son écran Retina. Les écrans courbes nécessitent un bon placement, surtout en hauteur... dommage que le pied soit trop court. J'aurais ausi bien aimé une seconde prise HDMI.

Fordeler

Qualité d'image et prix

Ulemper

Pied trop court et une seule prise HDMI

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 271E1CA Moniteur LCD incurvé Full HD

Bruksdato 2020-12-06

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 271E1CA Moniteur LCD incurvé Full HD

Bruksdato 2020-12-06

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Radius of the arc of the display curvature in mm

  2. Den maksimale oppløsningen fungerer bare for HDMI-inngang.

  3. Svartid som tilsvarer SmartResponse

  4. NTSC-område basert på CIE 1976

  5. sRGB-område basert på CIE 1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med enerett. AMD, AMD Arrow-logoen, FreeSync™ og kombinasjoner av disse er varemerker som tilhører Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavn i denne publikasjonen er kun til identifikasjonsformål og kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.

  7. Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.