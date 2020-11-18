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271E1CA/00
Rett og slett oppslukende
Den buede 27-tommers skjermen i E-serien gir en virkelig oppslukende opplevelse i en stilfull design. Opplev klare bilder i Full HD og jevn action med AMD FreeSync-teknologi.
E-serien
27 " (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Skjermer til stasjonære datamaskiner gir en personlig brukeropplevelse, og derfor passer en buet design svært godt. Den buede skjermen er både behagelig å se på og har en oppslukende effekt rettet mot deg som sitter rett foran skjermen.
VA LED-skjermen fra Philips bruker avansert multidomeneteknologi for vertikal justering som gir deg svært høye, statiske kontrastforhold for ekstra levende og klare bilder. Mens vanlige kontorprogrammer brukes enkelt, passer den svært godt til bilder, nettsurfing, filmer, spill og krevende grafiske programmer. Den optimaliserte pikselhåndteringsteknologien gir 178/178-graders visning i ekstra vid vinkel, noe som gir skarpe bilder.
Bildekvalitet teller. Vanlige skjermer gir kvalitet, men du forventer mer. Denne skjermen har en forbedret Full HD-oppløsning med 1920 x 1080 piksler. Tenk deg et virkelig levende bilde med Full HD for skarpe detaljer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farger.
4.3
av 5
3
Anmeldelser
Miro S
18/11/2020
Deutschland
HD Curved Display
Sehr Zufrieden Sieht Super Toll aus Tolle Grafik Empfehle ich weiter
Fordeler
+++
Ulemper
---
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Bruksdato 2020-10-18
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Bruksdato 2020-10-18
Qinni
25/11/2022
Deutschland
Bekreftet kjøper
ja,aber aktuell gehen die Lautsprecher nicht,
die ersten Monate 2war ich sehr zufrieden, aktuell funktionieren die Gerätelautsprecher nicht
Ulemper
Lautsprecher defekt???
Denne omtalen gjelder 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Bruksdato 2022-05-25
Denne omtalen gjelder 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Bruksdato 2022-05-25
Téléretraité 31
06/12/2021
France
Bekreftet kjøper
Belle image et pas trop encombrant
Belle image avec un éclairage homogène à l’œil qui n'a pas à rougir de sa coopération avec un iMac et son écran Retina. Les écrans courbes nécessitent un bon placement, surtout en hauteur... dommage que le pied soit trop court. J'aurais ausi bien aimé une seconde prise HDMI.
Fordeler
Qualité d'image et prix
Ulemper
Pied trop court et une seule prise HDMI
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 271E1CA Moniteur LCD incurvé Full HD
Bruksdato 2020-12-06
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 271E1CA Moniteur LCD incurvé Full HD
Bruksdato 2020-12-06
Radius of the arc of the display curvature in mm
Den maksimale oppløsningen fungerer bare for HDMI-inngang.
Svartid som tilsvarer SmartResponse
NTSC-område basert på CIE 1976
sRGB-område basert på CIE 1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med enerett. AMD, AMD Arrow-logoen, FreeSync™ og kombinasjoner av disse er varemerker som tilhører Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavn i denne publikasjonen er kun til identifikasjonsformål og kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.
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