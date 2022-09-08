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25M2N5200P/00
Ta spillopplevelsen din til det ytterste
En spillskjerm som har det beste fra to verdener. Med SmartContrast, sammen med en kombinasjon av AMD FreeSync Premium-teknologi og oppdateringsfrekvens på 280 Hz, gir dette produktet jevn spilling uten forsinkelser, og uten at det går på bekostning av bildekvaliteten.
Evnia 5000
25 (24,5" / 62,2 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Når du spiller, skal det ikke stå mellom hakkete spilling eller dårlig bildeoppdateringsfrekvens. AMD FreeSync™ Premium gir seriøse spillere en god og jevn spillopplevelse med maksimal ytelse. Det er ikke inngått noen kompromisser – spill trygt med høy oppdateringshastighet og liten ventetid.
Philips Evnia 280 Hz-skjerm tar spillopplevelsen din til nye dimensjoner. Lav inndataforsinkelse kombinert med teknologi for variabel oppdateringsfrekvens gir deg en oppslukende fordel i gaming. I tillegg gir panelet vårt med bred innsynsvinkel og høy oppløsning en realistisk spillopplevelse med enestående fargenøyaktighet. Fokuser på det som betyr noe, med et justerbart stativ som gir komforten du fortjener, og flimmerfri visning som gjør det behagelig å se på, slik at du kan fortsette å spille uten bekymringer for helsen.
Inndataforsinkelse er tiden som går fra du utfører en handling med tilkoblede enheter, til du ser resultatet på skjermen. Lav inndataforsinkelse reduserer tidsforsinkelsen fra en kommando sendes fra enhetene dine til skjermen, og forbedrer spillingen betydelig i videospill som krever raske reaksjoner. Dette er spesielt viktig for dem som spiller raske konkurransespill.
Anmeldelser
Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.
Den maksimale oppløsningen fungerer bare for DP-inngang.
For å få den beste utskriftsytelsen må du alltid sørge for at grafikkortet kan oppnå den maksimale oppløsningen og oppdateringshastigheten til denne Philips-skjermen.
Svartid som tilsvarer SmartResponse
Smart MBR er laget for å justere lysstyrken for reduksjon av uskarphet, og kan derfor ikke justere lysstyrken når smart MBR er slått på. For å redusere uskarpheten i bevegelser vil LED-bakgrunnsbelysningen synkroniseres med skjermoppdateringen, noe som kan føre til en merkbar lysstyrkeendring
Smart MBR er en spilloptimalisert modus. Hvis du slår på Smart MBR, kan det føre til merkbar flimring på skjermen. Vi anbefaler at du slår den av når du ikke bruker spillfunksjonen.
Adobe RGB og DCI-P3-dekning basert på CIE1976, sRGB-område basert på CIE1931, NTSC-område basert på CIE1976.
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med enerett. AMD, AMD Arrow-logoen, FreeSync™ og kombinasjoner av disse er varemerker som tilhører Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavn i denne publikasjonen er kun til identifikasjonsformål og kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.
NVIDIA® G-SYNC®-grensesnittstøtte: DisplayPort
Sørg for å oppdatere NVIDIA® G-SYNC®-driveren til den nyeste versjonen. Se mer informasjon på NVIDIAs nettside: https://www.nvidia.com/
Kontroller at grafikkortet støtter NVIDIA® G-SYNC®
Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.