280Hz banebrytende oppdateringsfrekvens for den jevneste spillopplevelsen

Philips Evnia 280 Hz-skjerm tar spillopplevelsen din til nye dimensjoner. Lav inndataforsinkelse kombinert med teknologi for variabel oppdateringsfrekvens gir deg en oppslukende fordel i gaming. I tillegg gir panelet vårt med bred innsynsvinkel og høy oppløsning en realistisk spillopplevelse med enestående fargenøyaktighet. Fokuser på det som betyr noe, med et justerbart stativ som gir komforten du fortjener, og flimmerfri visning som gjør det behagelig å se på, slik at du kan fortsette å spille uten bekymringer for helsen.