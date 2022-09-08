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24M2N3200S/01
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Denne raske IPS-skjermen lar deg spille med ultimat presisjon og en hastighet på 180 Hz. Med skarpe HDR-bilder og garantert full HD-oppløsning, gir denne skjermen en utmerket helhetlig spillopplevelse.
Evnia 3000
24 (23,8" / 60,5 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Du liker intens, konkurransepreget spilling. Du krever en skjerm som gir svært jevne bevegelser uten etterslep. Denne skjermen oppdaterer seg opptil 180 ganger per sekund, noe som er raskere enn en standardskjerm. En lavere oppdateringsfrekvens kan gjøre at fiender ser ut til å hoppe fra sted til sted på skjermen, noe som gjør dem til mål som er vanskelige å treffe. Med en oppdateringsfrekvens på 180 Hz vises disse viktige manglende bildene på skjermen, slik at fiendenes bevegelser ser svært jevne ut, og du kan enkelt sikte deg inn på dem. Med svært lite etterslep og jevne bilder er denne Philips-skjermen perfekt egnet for spill.
Inndataforsinkelse er tiden som går fra du utfører en handling med tilkoblede enheter, til du ser resultatet på skjermen. Lav inndataforsinkelse reduserer tidsforsinkelsen fra en kommando sendes fra enhetene dine til skjermen, og forbedrer spillingen betydelig i videospill som krever raske reaksjoner. Dette er spesielt viktig for dem som spiller raske konkurransespill.
Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.
Anmeldelser
For å få den beste utskriftsytelsen må du alltid sørge for at grafikkortet kan oppnå den maksimale oppløsningen og oppdateringshastigheten til denne Philips-skjermen.
Responstidverdi lik SmartResponse
Smart MBR er laget for å justere lysstyrken for reduksjon av uskarphet, og kan derfor ikke justere lysstyrken når Smart MBR er slått på. For å redusere uskarpheten i bevegelser vil LED-bakgrunnsbelysningen synkroniseres med skjermoppdateringen, noe som kan føre til en merkbar lysstyrkeendring.
Smart MBR er en spilloptimalisert modus. Hvis du slår på Smart MBR, kan det føre til merkbar flimring på skjermen. Vi anbefaler at du slår den av når du ikke bruker spillfunksjonen.
Adobe RGB- og DCI-P3-dekning basert på CIE1976, sRGB-område basert på CIE1931, NTSC-område basert på CIE1976.
Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.
Produktene og tilbehøret som står oppført i dette pakningsvedlegget, kan variere etter land og region.