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Gaming MonitorFull HD-spillskjerm

24M1N3200ZS/01

4.3

| (3) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Spilling på et høyere nivå

Denne spillskjermen fra Philips er en flott skjerm for intense, actionfylte PC-spill. Synkroniseringsteknologi, 165 Hz og 1 ms gir jevn spilling. Tilnærmet rammeløs skjerm med Ultra Wide-color gir en oppslukende visuell opplevelse.

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Spilling på et høyere nivå

  • Evnia 3000

  • 24 (23,8" / 60,5 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

AMD FreeSync™ Premium; spilling uten bilderevning, hakking eller forsinkelser

AMD FreeSync™ Premium; spilling uten bilderevning, hakking eller forsinkelser

Gaming bør ikke være et valg mellom hakkete spilling eller brutte bilder. AMD FreeSync™ Premium gir seriøse spillere en flytende spillopplevelse uten bilderivning ved maksimal ytelse. Ingen kompromisser – spill med selvtillit med høy oppdateringsfrekvens, kompensasjon for lav bildefrekvens og lav ventetid.

165Hz oppdateringsfrekvens for svært jevne, strålende bilder

165Hz oppdateringsfrekvens for svært jevne, strålende bilder

Du spiller intense konkurransespill. Du krever en skjerm med forsinkelsesfrie og svært jevne bilder. Denne Philips-skjermen tegner skjermbildet på nytt opptil 165 ganger per sekund, noe som faktisk er raskere enn en standardskjerm. En lavere bildefrekvens kan få fiender til å se ut som om de hopper fra sted til sted på skjermen, noe som gjør dem vanskelige å treffe. Med en bildefrekvens på 165Hz får du med de avgjørende bildene som ellers mangler på skjermen, slik at fiendens bevegelser vises svært jevnt og du enkelt kan sikte på dem. Med svært lav inngangsforsinkelse og uten skjermriving er denne Philips-skjermen den perfekte spillpartneren

1 ms (MPRT) rask responstid for skarpt bilde og jevn spilling

1 ms (MPRT) rask responstid for skarpt bilde og jevn spilling

MPRT (responstid for bevegelige bilder) er en mer intuitiv måte å beskrive responstiden på, og viser direkte til tiden det tar å gå fra uskarp støy til rene og skarpe bilder. Philips-gamingskjermen med 1 ms MPRT eliminerer effektivt etterslep og bevegelsesuskarphet og leverer skarpere og presise bilder for en bedre spillopplevelse. Det beste valget for spennende spill som krever raske reaksjoner.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.3

av 5

3

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

24/04/2025

Suisse

Suisse

Farben sehr Schön.

Super für den Preis Perfekt!!! Die Fraben sind sehr schön und in Spielen sieht es unglaublich aus für den Preis. +165 Hz +Schöne Farben +Elegant +Displayport -Man könnte im Lieferumfang sagen welche version das Displa port kabel hat

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD Gaming-Monitor

Bruksdato 2025-03-24

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD Gaming-Monitor

Bruksdato 2025-03-24

05/02/2024

Nederland

Nederland

Bekreftet kjøper

Fijn tweede beeldscherm bij mijn Macbook Air

Fijn tweede beeldscherm bij een laptop, en zeker als games-monitor. Mooi beeld en goed contrast. Ben er blij mee. Bij gewoon computer gebruik is de tekst iets minder van kwaliteit als een Mac beeldscherm, maar zeker geen dealbreaker.

Fordeler

Mooie films- of games monitor, werkt goed samen als uitgebreid beeldscherm bij Macbook Air

Ulemper

Tekst is wat minder van kwaliteit (vergeleken met de Macbook)

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD-gamemonitor

Bruksdato 2024-01-05

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD-gamemonitor

Bruksdato 2024-01-05

29/12/2023

Italia

Italia

Philips-ansatt

Bekreftet kjøper

Buon FHD

[Employee of philipsglobal] Caratteristiche pannello ottime per lavoro d'ufficio e progettazione CAD. Si lavora bene anche in grafica e modellazione 3D. pLe prestazioni sono buone anche per gaming saltuario. La mancanza di speeker e l'impossibilità della regolazione in altezza si risente, però in rapporto al costo ci si adatta; buona la dotazione presente nella confezione. Rapporto Prezzo/Qualità buono.

Fordeler

Qualità del pannello e materiali, dotazione a corredo.

Ulemper

Regolazione solo inclinazione pannello, mancanza di speeker

Denne omtalen gjelder Gaming Monitor 27M1N3200ZS Monitor da gaming Full HD

Bruksdato 2023-11-29

Denne omtalen gjelder Gaming Monitor 27M1N3200ZS Monitor da gaming Full HD

Bruksdato 2023-11-29

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.

  2. Den maksimale oppløsningen fungerer for enten HDMI-inngang eller DP-inngang.

  3. For å få den beste utskriftsytelsen må du alltid sørge for at grafikkortet kan oppnå den maksimale oppløsningen og oppdateringshastigheten til denne Philips-skjermen.

  4. Svartid som tilsvarer SmartResponse

  5. MPRT er laget for å justere lysstyrken for reduksjon av uskarphet, og kan derfor ikke justere lysstyrken når MPRT er slått på. For å redusere uskarpheten i bevegelser vil LED-bakgrunnsbelysningen synkroniseres med skjermoppdateringen, noe som kan føre til en merkbar lysstyrkeendring.

  6. MPRT er en spilloptimalisert modus. Hvis du slår på MPRT, kan det føre til merkbar flimring på skjermen. Vi anbefaler at du slår den av når du ikke bruker spillfunksjonen.

  7. NTSC-område basert på CIE 1976

  8. sRGB-område basert på CIE 1931

  9. Adobe RGB-dekning basert på CIE1976

  10. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med enerett. AMD, AMD Arrow-logoen, FreeSync™ og kombinasjoner av disse er varemerker som tilhører Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavn i denne publikasjonen er kun til identifikasjonsformål og kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.

  11. Skjermen kan se annerledes ut enn på bildene av funksjoner.