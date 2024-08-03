Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Levende og tydelige bilder uten grenser
Philips’ vidvinkelskjerm i V-serien gir deg grenseløs visning og mye for pengene med viktige funksjoner. Adaptive-Sync gir deg jevn videovisning. Funksjoner som antirefleks, LowBlue-modus og flimringsfri teknologi gjør det mindre belastende for øynene.
V-serien
24 (23,8" / 60,5 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
IPS-skjermer bruker en avansert teknologi som gir deg ekstra brede visningsvinkler på 178/178 grader, noe som gjør det mulig å se skjermen fra nesten alle vinkler. I motsetning til standard TN-paneler gir IPS-skjermer deg svært skarpe bilder med livlige farger, noe som ikke bare gjør den perfekt for bilder, filmer og nettsurfing, men også for profesjonelle programmer som krever fargenøyaktighet og konsekvent lysstyrke hele tiden.
SmartContrast er en Philips-teknologi som analyserer innholdet du viser, justerer fargene automatisk og kontroller bakgrunnsbelysningens intensitet for å forbedre kontrasten dynamisk slik at du får de beste digitale bildene og videoene, eller som hjelp når du spiller spill med mørke fargetoner. Når økonomimodus velges, justeres kontrasten og bakgrunnsbelysningen fininnstilles for å gi akkurat den riktige visningen av kontorapplikasjoner som brukes hver dag, og for å senke strømforbruket.
SmartImage er en eksklusiv, ledende teknologi fra Philips som analyserer innholdet som vises på skjermen, og som gir deg optimal skjermytelse. Med dette brukervennlige grensesnittet kan du velge ulike moduser, som kontor, bilde, film, spill, økonomi osv., for å tilpasse skjermen programmet som brukes. Basert på det du velger, optimerer SmartImage dynamisk kontrasten, fargemetningen og skarpheten på bilder og videoopptak for optimal skjermytelse. Valg av økonomimodus kan spare mye strøm. Alt skjer i sanntid og med ett enkelt tastetrykk.
4.2
av 5
12
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produktet
Good speed
03/08/2024
United Kingdom
Bekreftet kjøper
The product has very good features
Excellent plug and play features, software accompanied the monitor making it available on the system with its drivers, low power consumption.
Fordeler
Inexpensive, good appearance, comes with drivers, and adaptable connectivity.
Ulemper
Not recognisable on system without drivers.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 272V8A LCD monitor
Bruksdato 2022-08-03
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 272V8A LCD monitor
Bruksdato 2022-08-03
FreshMike
01/01/2023
United Kingdom
Excellent Monitor, great Picture Quality ,75Hz
Got it for 85£, which was a bargain for a 75Hz Monitor. Use it without a problem in a multi monitor setup. There is nothing else you can want from monitor like this: IPS Panel, 75Hz, Great picture quality, Gaming response time < 5ms, HDMI, DP, speakers ..
Fordeler
- Great Full HD Quality, 3 inputs HDMI, DP, inbuilt speakers, 75Hz
Ulemper
Build in speakers are not the best, but they do the job
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 242V8A LCD monitor
Bruksdato 2022-01-01
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 242V8A LCD monitor
Bruksdato 2022-01-01
GGran
14/09/2022
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Lovely picture
The size of the monitor was paramount and this one had such a lovely look about it with just a small edging. It is lovely.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 242V8A LCD monitor
Bruksdato 2021-08-14
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 242V8A LCD monitor
Bruksdato 2021-08-14
Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.
Den maksimale oppløsningen fungerer for enten HDMI-inngang eller DP-inngang.
Svartid som tilsvarer SmartResponse
Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.