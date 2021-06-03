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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Klar visning, effektiv ytelse
Philips PowerSensor-skjermen bruker 85 % resirkulert plast og har et kabinett uten PVC og BFR, noe som gjør den ideell for miljøvennlig produktivitet
B-serien
24 (24,1" / 61,1 cm diag.)
1920 x 1200 (WUXGA)
SmartErgoBase er en skjermbase som gir ergonomisk skjermkomfort og gir kabelhåndtering. Sokkelen kan dreies, vippes og roteres i forskjellige vinkler for å sikre maksimal komfort. Stativet med justerbar høyde garanterer optimal visning, reduserer den fysiske belastningen ved lange arbeidsdager, mens kabelhåndteringen reduserer kabelrot og holder arbeidsplassen ryddig og profesjonell.
Disse Philips-skjermene har et rikt utvalg av tilkoblingsmuligheter og er utstyrt med flere tilkoblinger som VGA, Display Port og universal HDMI-kontakt. Dette gjør at du kan nyte ukomprimert video og lyd med høy oppløsning. USB-tilkoblingene sikrer at du kan få dataoverføring med svært høy hastighet samtidig som du har globale tilkoblingsmuligheter. Uansett hvilken kilde du bruker, kan du stole på at denne Philips-skjermen er en investering du kan bruke i lang tid.
De nye skjermene fra Philips har svært smale rammer, noe som gir minimalt med distraksjoner og maksimal visningsstørrelse. Skjermer med den svært smale rammen er spesielt godt egnet for flervisning eller hellende oppsett som spill, grafisk design og profesjonelle programmer, og du får følelsen av at du bruker én stor skjerm.
4.3
av 5
8
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Juhu1
03/06/2021
Deutschland
Bekreftet kjøper
Super Monitor
Der beste Monitor den ich je hatte. Ich würde ihn sofort wieder kaufen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-Monitor mit PowerSensor
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-Monitor mit PowerSensor
otto52
20/03/2017
Deutschland
Bekreftet kjøper
Praktisch, handlich, kompakt
Der Barttrimmer arbeitet sehr genau, ist gut einstellbar und liegt gut in der Hand. Hinzu kommt das kleine Packmaß (man muss auch kein Zubehör mitnehmen, wenn's auf Reisen geht). Über Akku-Laufzeit und Stabilität ist nach wenigen Wochen noch nichts zu sagen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 240B7QPJEB LCD-Monitor mit PowerSensor
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 240B7QPJEB LCD-Monitor mit PowerSensor
JanUitDeventer
17/04/2018
Nederland
Perfect beeldscherm
Uitstekend beeldscherm. Nu een aantal maanden in gebruik. Een aanrader.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-monitor met PowerSensor
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-monitor met PowerSensor
EPEAT-vurdering er kun gyldig der Philips registrerer produktet. Gå til https://www.epeat.net/ for registreringsstatus i bostedslandet ditt.
Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.
Hurtiglading samsvarer med USB-BC 1.2-standarden
Svartid som tilsvarer SmartResponse