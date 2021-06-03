ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Bilde av produkt sett forfra
  • Alternativt produktbilde
  • Primærbilde
  • Bilde av produkt sett forfra
  • Alternativt produktbilde
  • Primærbilde

BrillianceLCD-skjerm med PowerSensor

240B7QPJEB/01

4.3

| (8) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Klar visning, effektiv ytelse

Philips PowerSensor-skjermen bruker 85 % resirkulert plast og har et kabinett uten PVC og BFR, noe som gjør den ideell for miljøvennlig produktivitet

Se alle fordeler

med PowerSensor

Klar visning, effektiv ytelse

  • B-serien

  • 24 (24,1" / 61,1 cm diag.)

  • 1920 x 1200 (WUXGA)

SmartErgoBase gjør det mulig å foreta menneskevennlige ergonomiske justeringer

SmartErgoBase er en skjermbase som gir ergonomisk skjermkomfort og gir kabelhåndtering. Sokkelen kan dreies, vippes og roteres i forskjellige vinkler for å sikre maksimal komfort. Stativet med justerbar høyde garanterer optimal visning, reduserer den fysiske belastningen ved lange arbeidsdager, mens kabelhåndteringen reduserer kabelrot og holder arbeidsplassen ryddig og profesjonell.

SmartConnect med DisplayPort, HDMI- og VGA-tilkoblinger

Disse Philips-skjermene har et rikt utvalg av tilkoblingsmuligheter og er utstyrt med flere tilkoblinger som VGA, Display Port og universal HDMI-kontakt. Dette gjør at du kan nyte ukomprimert video og lyd med høy oppløsning. USB-tilkoblingene sikrer at du kan få dataoverføring med svært høy hastighet samtidig som du har globale tilkoblingsmuligheter. Uansett hvilken kilde du bruker, kan du stole på at denne Philips-skjermen er en investering du kan bruke i lang tid.

Smal ramme for et sømløst utseende

De nye skjermene fra Philips har svært smale rammer, noe som gir minimalt med distraksjoner og maksimal visningsstørrelse. Skjermer med den svært smale rammen er spesielt godt egnet for flervisning eller hellende oppsett som spill, grafisk design og profesjonelle programmer, og du får følelsen av at du bruker én stor skjerm.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.3

av 5

8

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

2
1

03/06/2021

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Super Monitor

Der beste Monitor den ich je hatte. Ich würde ihn sofort wieder kaufen.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-Monitor mit PowerSensor

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-Monitor mit PowerSensor

20/03/2017

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Praktisch, handlich, kompakt

Der Barttrimmer arbeitet sehr genau, ist gut einstellbar und liegt gut in der Hand. Hinzu kommt das kleine Packmaß (man muss auch kein Zubehör mitnehmen, wenn's auf Reisen geht). Über Akku-Laufzeit und Stabilität ist nach wenigen Wochen noch nichts zu sagen.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Brilliance 240B7QPJEB LCD-Monitor mit PowerSensor

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Brilliance 240B7QPJEB LCD-Monitor mit PowerSensor

17/04/2018

Nederland

Nederland

Perfect beeldscherm

Uitstekend beeldscherm. Nu een aantal maanden in gebruik. Een aanrader.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-monitor met PowerSensor

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-monitor met PowerSensor

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta kampanjekommunikasjon – basert på preferanser og forbrukeratferd – om produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer fra Philips. Du kan enkelt avslutte abonnementet når som helst.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. EPEAT-vurdering er kun gyldig der Philips registrerer produktet. Gå til https://www.epeat.net/ for registreringsstatus i bostedslandet ditt.

  2. Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.

  3. Hurtiglading samsvarer med USB-BC 1.2-standarden

  4. Svartid som tilsvarer SmartResponse