K-vitamin





K-vitamin er nødvendig for blodkoagulasjon og finnes hovedsakelig i grønne bladgrønnsaker, som spinat, salat og kål, samt i tørkede belgvekster. Det anbefalte daglige inntaket for tenåringer mellom 14 og 18 år er 75 mikrogram. Fra 19 år øker kravet til 120 mikrogram for menn og 90 mikrogram for kvinner. Selv om rå mat er den beste kilden til vitaminer, er en deilig bakt spinatquiche en fin måte å tilsette grønne bladgrønnsaker til familiens kosthold.