Mer juice. Mindre arbeid. Nå med funksjonen FiberBoost!

Da vi utviklet Philips Avance Sentrifugejuicer hadde vi fokus på å gjøre juicing så lett som mulig. Sentrifugejuiceren har et stort materør som gjør at du slipper å skjære opp grønnsakene før juicing, og den kraftige motoren lager juice av de hardeste ingrediensene - t.o.m. hele hele gulrotbunter. Denne modellen har i tillegg funksjonen FiberBoost. En knapp på siden av maskinen regulerer juicens konsistens, noe som gjør at du kan velge fra en forfriskende, klar juice til en mer kremaktig juice med opptil 50 % mer fiber. Se alle fordeler