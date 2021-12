Hva er funksjonen til vitamin C?





C-vitamin er en ekte allrounder. Et tilstrekkelig inntak av C-vitamin støtter den normale funksjonen til immun- og nervesystemet. Det støtter også visse metabolske prosesser, inkludert energimetabolisme og produksjon av bindevev, bein og tenner. En annen grunn til at C-vitamin er viktig er at det hjelper kroppen til å ta opp jern.