Ifølge British Nutrition Foundation (BNF) bør inntaket av kostfiber for voksne være minimum 30 g per dag; men hva er kostfiber og hva gjør fiber med kroppen?1 Det er sannsynlig at de fleste av oss trenger å spise mer fiber, men vet du hvordan et fiberrikt kosthold ser ut og hvilke matvarer som er gode kilder til fiber? Hvis ikke, får du vite det nå.



Med denne artikkelen vil vi svare på alle disse spørsmålene og gi deg noen verdifulle tips om hvordan du kan berike din ernæring med fiberrike matvarer.